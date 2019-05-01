В России начал работу новый энергоблок Нововоронежской АЭС-2

Одно из ключевых событий в атомной энергетике России за последнее время произошло на Нововоронежской АЭС-2 — новый энергоблок № 2 этой атомной станции подключен к сети и начал выдачу электричества в энергосистему страны, сообщила в среду пресс-служба оператора всех АЭС в России концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом»).Пуск ядерного реактора энергоблока № 2 с реактором ВВЭР-1200 состоялся 22 марта этого года. К концу текущего года планируется ввод блока в эксплуатацию.

«Первого мая 2019 года на Нововоронежской АЭС-2 состоялся энергетический пуск энергоблока № 2. Инновационный энергоблок поколения «3+" с реактором ВВЭР-1200 был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт», — говорится в сообщении. После включения энергоблока в сеть начнется программа опытно-промышленной эксплуатации, которая предусматривает поэтапное повышение мощности до номинального уровня, отмечается в сообщении.

По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения с реактором ВВЭР-1000, энергоблок поколения «3+" с реактором ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность.Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). Станция расположена на берегу реки Дон в 42 километрах южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с водой под давлением).