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Энергетика и ТЭК

В России начал работу новый энергоблок Нововоронежской АЭС-2

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Одно из ключевых событий в атомной энергетике России за последнее время произошло на Нововоронежской АЭС-2 — новый энергоблок № 2 этой атомной станции подключен к сети и начал выдачу электричества в энергосистему страны, сообщила в среду пресс-служба оператора всех АЭС в России концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом»).Пуск ядерного реактора энергоблока № 2 с реактором ВВЭР-1200 состоялся 22 марта этого года. К концу текущего года планируется ввод блока в эксплуатацию.

«Первого мая 2019 года на Нововоронежской АЭС-2 состоялся энергетический пуск энергоблока № 2. Инновационный энергоблок поколения «3+" с реактором ВВЭР-1200 был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт», — говорится в сообщении. После включения энергоблока в сеть начнется программа опытно-промышленной эксплуатации, которая предусматривает поэтапное повышение мощности до номинального уровня, отмечается в сообщении.

По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения с реактором ВВЭР-1000, энергоблок поколения «3+" с реактором ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность.Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). Станция расположена на берегу реки Дон в 42 километрах южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с водой под давлением).

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https://ria.ru/20190501/1553219627.html

Энергетика и ТЭК
  • Герман Мальцев Герман Мальцев
    01.05.1922:48:09

    здорово!

    #1126394
  • Александр Скориков
    01.05.1923:05:41

    Вот интересно, мы хохлам отдали пять АЭС, белорусам строим станцию, которая им не нужна, а на Дальнем востоке у нас ни одной атомной станции нет, на Кузбассе без удержу жгут уголь, который можно было бы продать и не коптить небо… Кто у нас эти вопросы решает?

    #1126395
    • Нет аватара koto18
      02.05.1900:19:42

      Назовем его — mr. Целесообразность.

      #1126400
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      02.05.1901:03:49

      На Дальнем Востоке нет и потребителей для АЭС, во всём регионе население меньше, чем в Беларуси, и уж если вторым она не нужна… Во-вторых, там колоссальный потенциал гидроэнергетики, там почти везде вообще никакие электростанции не нужны, кроме ГЭС и местных ТЭЦ. В-третьих, электричество продукт передела угля, так что продавать из Кузбасса нужно его, а не уголь, первичного сырья лучше продавать как можно меньше. А решать нужно вопросы установки современных фильтров, если там есть с этим проблемы.

      Отредактировано: Ruslan Koreev~01:05 02.05.19
      #1126404
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