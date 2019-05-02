В рамках Государственной программы перевооружения армии и флота до 2020 года Балтийский флот ВМФ России продолжает принимать в состав новые боевые корабли и суда обеспечения. По состоянию на 1 мая 2019 года в составе БФ числится 76 боевых кораблей, катеров и подводных лодок, а также 164 судна обеспечения и других вспомогательных единиц. Конечно общий процент новых вымпелов поступивших на флот, предположим после 2010 года, значительно мал, и в случае с боевым составом составляет всего около 20%, и в случае с Вспомогательным флотом около 25%. При этом стоит отметить, что порядок обновления идет достаточно разнородным группами, и например крупных судов обеспечения дальней морской зоны пока для БФ не построено.

Тем не менее Балтийский флот продолжает наращивать свой потенциал. Здесь хочется отметить что уже в далеком 2007 году именно Балтийский флот стал первым в ВМФ России принявшим в состав новейший крупный боевой корабль построенный новой Россией — им стал корвет «Стерегущий» проекта 20380. Здесь же в 2010 году была принята в состав первая новая дизельная подводная лодка проекта 677 — Б-585 «Санкт-Петербург» ( затем переведена в состав СФ). За последние годы БФ также начал значительно обновлять свой состав, в результате чего на флоте сформирована достаточно серьезная ударная надводная группа способная решать широкий круг задач.

Было бы правильно провести обзор не только боевой составляющей флота, но и обеспечивающей, так как она играет не менее важную роль в обеспечении боевой подготовки флота. В обзор включены единицы переданные соединениям Балтийского флота с 1.01.2010 по 1.05.2019. Как оказалось их не менее 50. И так приступим:

1). Гвардейский корвет «Сообразительный» проекта 20380 — в состав Балтийского флота передан в 2011 году. Этот корвет стал первым кораблем в ВМФ России вооруженным ЗРК «Редут». Предназначен для поиска и уничтожения надводных кораблей и подводных лодок противника в ближней и дальней морской зоне. Службу несет в составе 128 бригады надводных кораблей (Балтийск).

2). Корвет «Бойкий» проекта 20380 — в состав Балтийского флота передан в 2013 году. Предназначен для поиска и уничтожения надводных кораблей и подводных лодок противника в ближней и дальней морской зоне .Службу несет в составе 128 бригады надводных кораблей (Балтийск).

3). Корвет «Стойкий» проекта 20380 — в состав Балтийского флота передан в 2014 году. Предназначен для поиска и уничтожения надводных кораблей и подводных лодок противника в ближней и дальней морской зоне. Службу несет в составе 128 бригады надводных кораблей (Балтийск).

4). Малый ракетный корабль «Зеленый Дол» проекта 21631 — в состав ВМФ вошел в 2015 году. Изначально службу нес в составе ЧФ, с октября 2016 года в составе БФ. Предназначен для уничтожения надводных кораблей и береговых объектов противника. Cлужбу несет в составе 36 ордена Нахимова 1 степени бригады ракетных катеров Балтийской ВМБ (Балтийск).

5). Малый ракетный корабль «Серпухов» проекта 21631 — в состав ВМФ вошел в 2015 году. Изначально службу нес в составе ЧФ, с октября 2016 года в составе БФ. Предназначен для уничтожения надводных кораблей и береговых объектов противника. Cлужбу несет в составе 36 ордена Нахимова 1 степени бригады ракетных катеров Балтийской ВМБ (Балтийск).

6). Малый ракетный корабль «Мытищи» проекта 22800 — в состав Балтийского флота передан в 2018 году. Предназначен для уничтожения надводных кораблей и береговых объектов противника. Cлужбу несет в составе 36 ордена Нахимова 1 степени бригады ракетных катеров Балтийской ВМБ (Балтийск).

7). Морской тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 — в состав Балтийского флота передан в 2016 году. Предназначен для поиска и уничтожения мин и минных заграждений противника, их постановки. Cлужбу несет в составе 323 дивизиона тральщиков 64 бригады кораблей ОВР Балтийской ВМБ (Балтийск).

8). Десантный катер на воздушной каверне «Мичман Лермонтов» проекта 21820 — в состав Балтийского флота передан в 2014 году. Предназначен для оперативной переброски морем личного состава и техники в заданный район. Службу несет в составе 71 ордена Красной Звезды бригаде десантных кораблей Балтийской ВМБ ( Балтийск).

9). Десантный катер на воздушной каверне «Денис Давыдов» проекта 21820 — в состав Балтийского флота передан в 2014 году. Предназначен для оперативной переброски морем личного состава и техники в заданный район. Службу несет в составе 71 ордена Красной Звезды бригаде десантных кораблей Балтийской ВМБ ( Балтийск).

10). Десантный катер на воздушной каверне «Лейтенант Римский-Корсаков» проекта 21820 — в состав Балтийского флота передан в 2014 году. Предназначен для оперативной переброски морем личного состава и техники в заданный район. Службу несет в составе 71 ордена Красной Звезды бригаде десантных кораблей Балтийской ВМБ ( Балтийск).

11). Противодиверсионный катер «П-680» проекта 12150А — в состав Балтийского флота передан в 2013 году. Предназначен для оперативной переброски морем групп специального назначения и другого личного состава. Службу несет в составе морского разведывательного пункта центра разведки БФ.

12). Противодиверсионный катер «П-679» проекта 12150А — в состав Балтийского флота передан в 2013 году. Предназначен для оперативной переброски морем групп специального назначения и другого личного состава. Службу несет в составе морского разведывательного пункта центра разведки БФ.

13). Противодиверсионный ( десантно-штурмовой) катер П-280 «Юнармеец Балтики» проекта 03160 — в состав Балтийского флота передан в 2015 году. Предназначен для оперативной переброски морем групп специального назначения, их высадки на берег, и решения широкого круга задач патрульного характера. Службу несет в составе 473 отряда по борьбе с ПДСС Краснознаменной 105 бригады кораблей ОВР Ленинградской ВМБ ( Кронштадт).

14). Противодиверсионный ( десантно-штурмовой) катер П-281 проекта 03160 — в состав Балтийского флота передан в 2015 году. Предназначен для оперативной переброски морем групп специального назначения, их высадки на берег, и решения широкого круга задач патрульного характера. Службу несет в составе 473 отряда по борьбе с ПДСС Краснознаменной 105 бригады кораблей ОВР Ленинградской ВМБ ( Кронштадт).

15). Противодиверсионный ( десантно-штурмовой) катер П-345 проекта 03160 — в состав Балтийского флота передан в 2017 году. Предназначен для оперативной переброски морем групп специального назначения, их высадки на берег, и решения широкого круга задач патрульного характера. Службу несет в составе 313 отряда по борьбе с ПДСС 64 бригады кораблей ОВР Балтийской ВМБ (Балтийск).

16). Противодиверсионный ( десантно-штурмовой) катер П-659 проекта 03160 — в состав Балтийского флота передан в 2018 году. Предназначен для оперативной переброски морем групп специального назначения, их высадки на берег, и решения широкого круга задач патрульного характера. Службу несет в составе 313 отряда по борьбе с ПДСС 64 бригады кораблей ОВР Балтийской ВМБ (Балтийск).

17). Судно комплексного портового обслуживания «Александр Гребенщиков» проекта 03180 — в 2014 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для снабжения кораблей и судов в ближней морской зоне различными видами топлива, обеспечения перевозок грузов разных типов, сбора нефтемусора. Службу несет в составе отряда судов обеспечения Балтийской ВМБ (Балтийск).

18). Морской спасательный буксир «Виктор Конецкий» проекта 745МБС — в 2013 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для обеспечения буксировок кораблей и судов, решения задач обеспечения в дальней морской зоне. Службу несет в составе АСС Балтийского флота с базированием на Ломоносов.

19). Спасательный буксир «Александр Фролов» проекта 02980 — в 2017 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для обеспечения буксировок кораблей и судов, решения задач обеспечения в дальней морской зоне. Службу несет в составе отряда АСС Балтийского флота с базированием на Балтийск.

19). Спасательный буксир «Нина Соколова» проекта 02980 — в 2016 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для обеспечения буксировок кораблей и судов, решения задач обеспечения в дальней морской зоне. Службу несет в составе АСС Балтийского флота с базированием на Ломоносов.

20). Спасательный буксир «СБ-123» проекта 02980 — в 2016 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для обеспечения буксировок кораблей и судов, решения задач обеспечения в дальней морской зоне. Службу несет в составе отряда АСС Балтийского флота с базированием на Балтийск.

21). Морской буксир «Анатолий Птицын» проекта 02790 — в 2016 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для обеспечения буксировочных работ, пожаротушения и перевозки малых грузов. Службу несет в составе отряда судов обеспечения Балтийской ВМБ (Балтийск).

22). Морской буксир «МБ-96» проекта 02790 — в 2016 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для обеспечения буксировочных работ, пожаротушения и перевозки малых грузов. Службу несет в составе отряда судов обеспечения с базированием на Ломоносов.

23). Опытовое судно (рейдовый буксир специального назначения) «Белуха» проекта 16609 — в 2014 году вошло в состав Балтийского флота. Действует в интересах ГУГИ. Базируется в Ломоносове.

24). Рейдовый буксир «РБ-20» проекта 90600 — в 2011 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения буксировочных работ в базах, пожаротушения и перевозки малых грузов. Службу несет в составе отряда судов обеспечения с базированием на Ломоносов.

25). Рейдовый буксир «РБ-27» проекта 90600 — в 2011 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения буксировочных работ в базах, пожаротушения и перевозки малых грузов. Службу несет в составе отряда судов обеспечения с базированием на Ломоносов.

26). Рейдовый буксир «РБ-42» проекта 90600 — в 2011 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения буксировочных работ в базах, пожаротушения и перевозки малых грузов. Службу несет в составе отряда судов обеспечения Балтийской ВМБ (Балтийск).

27). Рейдовый буксир «РБ-394» проекта 90600 — в 2012 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения буксировочных работ в базах, пожаротушения и перевозки малых грузов. Службу несет в составе отряда судов обеспечения Балтийской ВМБ (Балтийск).

28). Рейдовый буксир «РБ-395» проекта 90600 — в 2012 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения буксировочных работ в базах, пожаротушения и перевозки малых грузов. Службу несет в составе отряда судов обеспечения Балтийской ВМБ (Балтийск).

29). Рейдовый буксир «РБ-401» проекта 90600 — в 2013 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения буксировочных работ в базах, пожаротушения и перевозки малых грузов. Службу несет в составе отряда судов обеспечения Балтийской ВМБ (Балтийск).

30). Рейдовый буксир «РБ-413» проекта 90600 — в 2014 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения буксировочных работ в базах, пожаротушения и перевозки малых грузов. Службу несет в составе отряда судов обеспечения Балтийской ВМБ (Балтийск).

31). Рейдовый буксир «РБ-366» проекта 90600 — в 2015 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения буксировочных работ в базах, пожаротушения и перевозки малых грузов. Службу несет в составе отряда судов обеспечения с базированием на Ломоносов.

32). Рейдовый буксир «РБ-393» проекта 90600 — в 2017 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения буксировочных работ в базах, пожаротушения и перевозки малых грузов. Службу несет в составе отряда судов обеспечения с базированием на Ломоносов.

33). Буксирный катер «БУК-2182» проекта 04690 — в 2017 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения буксировочных работ в базах, пожаротушения и перевозки малых грузов. Службу несет в составе отряда судов обеспечения Балтийской ВМБ (Балтийск).

34). Большой гидрографический катер БГК-2149 «Евгений Гницевич» проекта 19920 — в 2015 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения гидрографических работ в ближней морской зоне. Службу несет в составе Гидрографической службы БФ с базированием на Ломоносов.

35). Большой гидрографический катер «Георгий Зима» проекта 23040 Г — в 2018 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения гидрографических работ в ближней морской зоне. Службу несет в составе Гидрографической службы БФ с базированием на Кронштадт.

36). Малый гидрографический катер «МГК-403» проекта 1403А — в 2010 году вошел в состав Балтийского флота. Службу несет в составе Гидрографической службы БФ с базированием на Ломоносов.

37). Спасательный многофункциональный катер «СМК-2093» проекта 23370 — в 2014 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнение задач аварийно-спасательного обеспечения в пределах базы ( водолазные спуски). Службу несет в составе АСС Балтийского флота с базированием на Ломоносов.

38). Спасательный многофункциональный катер «СМК-2097» проекта 23370 — в 2014 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнение задач аварийно-спасательного обеспечения в пределах базы ( водолазные спуски). Службу несет в составе АСС Балтийского флота с базированием на Ломоносов.

39). Спасательный многофункциональный катер «СМК-2098» проекта 23370 — в 2014 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнение задач аварийно-спасательного обеспечения в пределах базы ( водолазные спуски). Службу несет в составе АСС Балтийского флота с базированием на Ломоносов.

40). Спасательный многофункциональный катер «СМК-2170» проекта 23370 — в 2015 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнение задач аварийно-спасательного обеспечения в пределах базы ( водолазные спуски). Службу несет в составе АСС Балтийского флота с базированием на Балтийск.

41). Спасательный многофункциональный катер «СМК-2172» проекта 23370 — в 2015 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнение задач аварийно-спасательного обеспечения в пределах базы ( водолазные спуски). Службу несет в составе АСС Балтийского флота с базированием на Балтийск.

42). Рейдовый водолазный катер «РВК-1148» проекта 14157 — в 2015 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения задач аварийно-спасательного характера, обеспечения работы водолазных групп. Службу несет в составе АСС Балтийского флота с базированием на Кронштадт.

43). Рейдовый катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения «РВК-1064» проекта 23040 — в 2014 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения задач аварийно-спасательного характера, обеспечения работы водолазных групп. Службу несет в составе АСС Балтийского флота с базированием на Ломоносов.

44). Рейдовый катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения «РВК-1102» проекта 23040 — в 2014 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения задач аварийно-спасательного характера, обеспечения работы водолазных групп. Службу несет в составе АСС Балтийского флота с базированием на Ломоносов.

45). Рейдовый катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения «РВК-2162» проекта 23040 — в 2015 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения задач аварийно-спасательного характера, обеспечения работы водолазных групп. Службу несет в составе АСС Балтийского флота с базированием на Балтийск.

46). Рейдовый катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения «РВК-2163» проекта 23040 — в 2015 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения задач аварийно-спасательного характера, обеспечения работы водолазных групп. Службу несет в составе АСС Балтийского флота с базированием на Балтийск.

47). Рейдовый катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения «РВК-2164» проекта 23040 — в 2015 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения задач аварийно-спасательного характера, обеспечения работы водолазных групп. Службу несет в составе АСС Балтийского флота с базированием на Балтийск.

48). Рейдовый катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения «РВК-2166» проекта 23040 — в 2015 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения задач аварийно-спасательного характера, обеспечения работы водолазных групп. Службу несет в составе АСС Балтийского флота с базированием на Балтийск.

49). Рейдовый катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения «РВК-2167» проекта 23040 — в 2015 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения задач аварийно-спасательного характера, обеспечения работы водолазных групп. Службу несет в составе АСС Балтийского флота с базированием на Балтийск.

50). Рейдовый катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения «Виталий Мариенко» проекта 23040 — в 2015 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для выполнения задач аварийно-спасательного характера, обеспечения работы водолазных групп. Службу несет в составе АСС Балтийского флота с базированием на Балтийск.

51). Самоходный морской кран СПК-49150 «Борис Пыхтин» проекта 02690 — в 2016 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для обеспечения подъемных работ в пределах базы, транспортировки грузов ( в том числе бортовых боезапасов кораблей). Службу несет в составе отряда судов обеспечения Балтийской ВМБ (Балтийск).

52). Самоходный морской кран «СПК-50150 «проекта 02690 — в 2016 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для обеспечения подъемных работ в пределах базы, транспортировки грузов ( в том числе бортовых боезапасов кораблей). Службу несет в составе отряда судов обеспечения с базированием Ломоносов.

53). Опытовое судно «Ладога» проекта 11982 — в 2018 году вошло в состав Балтийского флота. Предназначено для проведения испытаний подводных аппаратов и комплексов военного и спасательного назначения. Действует в интересах ГУГИ. Базируется в Ломоносове.

54). Разъездной катер П-415 «Георгий Потехин» проекта 03160 — в 2017 году вошел в состав Балтийского флота. Предназначен для обеспечения решения задач разъездного характера. Базируется в Балтийске.

55). Катер связи «КСВ-2168» проекта 1388Н3 — в 2018 году вошел в состав Балтийского флота. Службу несет в составе 64 бригады кораблей ОВР Балтийской ВМБ (Балтийск).

56). Катер связи «Иоанн Кронштадтский» проекта 21270 — в 2017 году вошел в состав Балтийского флота. Службу несет в составе Краснознаменной 105 бригады кораблей ОВР Ленинградской ВМБ c базированием на Кронштадт.

Кроме того отдельно отмечу, что после 2010 года в состав Балтийского флота также передавались рейдовые и патрульные катера проекта БЛ-820. По предварительным оценкам их в составе не менее 4 единиц. В 2012 году флот принял в состав первую десантно-штурмовую лодку проекта 02800 типа «Тавр». Одновременно для обеспечения боевой подготовки на флот поступили новые большие и малые корабельные щиты. И не стоит забывать что с 2000 по 2010 годы на БФ также поступило около 20 новых боевых и вспомогательных единиц.

При подготовке материала использованы фотографии: А.Акентьева, Д.Гагонина, Н.Прохорова, а также ресурсов «Водный транспорт» и форума «Морской» Авиабазы.

Артем Балабин. Май 2019.