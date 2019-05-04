В Новом Осколе Белгородской области открыто после реконструкции общежитие агротехнического колледжа

После ремонта здание полностью преобразилось.В комнатах на 3 человека, новая мебель, небольшой холодильник. На каждом из четырех этажей оборудованы по 2 кухни, 2 столовых, 2 сан. узла ( душ, туалет, умывальник, комната для сушки белья), комната самоподготовки, бытовые помещения. Также здесь имеется актовый зал на 100 человек, зоны отдыха, помещения для настольных игр — есть бильярд и теннисный стол, комнаты отдыха, компьютерный зал, оснащенный тренажерами спортивный зал, где есть даже тир.

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