В Республике Коми открыт плавательный бассейн «Айюва»
В феврале 2019 года в Сосногорске открыт плавательный бассейн.
На первом этаже находятся технические, санитарно-гигиенические, медицинские и административные кабинеты. На втором этаже разместился зал бассейна с чашей размером 25 на 8,5 метров и трибуны для зрителей на 60 мест, тренажёрный зал на 18 посетителей, раздевалки с душевыми кабинками и санитарными узлами.
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- Великоросс
- 04.05.201920:17
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