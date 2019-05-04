В Республике Коми открыт плавательный бассейн «Айюва»

В феврале 2019 года в Сосногорске открыт плавательный бассейн.

На первом этаже находятся технические, санитарно-гигиенические, медицинские и административные кабинеты. На втором этаже разместился зал бассейна с чашей размером 25 на 8,5 метров и трибуны для зрителей на 60 мест, тренажёрный зал на 18 посетителей, раздевалки с душевыми кабинками и санитарными узлами.