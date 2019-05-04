Добавить статью
Спортивные объекты

В Республике Коми открыт плавательный бассейн «Айюва»

  •  © rkomi.ru

В феврале 2019 года в Сосногорске открыт плавательный бассейн.

На первом этаже находятся технические, санитарно-гигиенические, медицинские и административные кабинеты. На втором этаже разместился зал бассейна с чашей размером 25 на 8,5 метров и трибуны для зрителей на 60 мест, тренажёрный зал на 18 посетителей, раздевалки с душевыми кабинками и санитарными узлами.

  •  © rkomi.ru

  •  © rkomi.ru

  •  © rkomi.ru

  •  © rkomi.ru

  •  © rkomi.ru

  •  © rkomi.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://rkomi.ru/news/73312/

Коми, ФОК, спорткомплекс
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,