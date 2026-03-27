Российский производитель строительно-дорожной техники, группа компаний UMG, объявила о старте серийного производства первых отечественных снегоуплотнительных машин — ратраков РТ6. Новинка, выполненная в корпоративных цветах «Газпрома», уже поступила в эксплуатацию в ООО «Газпром трансгаз Ухта», где будет использоваться для подготовки трасс на лыжном стадионе.

РТ6 — это универсальная машина, предназначенная не только для профессионального обслуживания горнолыжных склонов и равнинных трасс (включая нарезку лыжни), но и для решения сложных задач в экстремальных условиях. Техника пригодна для подготовки зимников, работы в арктических условиях, а также для содержания снежного покрытия на аэродромах и автодорогах.

Инженеры UMG сделали ставку на повышение ключевых рабочих параметров. Новый ратрак РТ6 имеет снаряженную массу 6,3 тонны и оснащается рядным 6-цилиндровым двигателем ЯМЗ-536 мощностью 313 лошадиных сил, что является лучшим показателем в данном классе. Машина способна развивать транспортную скорость до 24 км/ч и скорость фрезерования до 16 км/ч. Благодаря объему топливного бака в 250 литров обеспечивается длительная автономная работа. РТ-6 может комплектоваться пятью типами переднего отвала шириной до 3,4 метра, а также пятью вариантами задней фрезы, включая комплект для нарезки лыжни. Особенностью модели является способность работать на уклонах до 35 градусов.

«Запуск серийного производства ратрака РТ6 — значимое достижение для отечественного машиностроения. При поддержке Минпромторга мы вывели на рынок технику с уровнем локализации свыше 85%, что гарантирует стабильные поставки запчастей и сервис, независимый от санкционных рисков. Уверен, что наша техника внесет большой вклад в развитие зимних видов спорта в России и повысит эффективность работы в северных регионах», — прокомментировал гендиректор UMG Константин Николаев.