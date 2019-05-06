Первое в России производство мебели и сувениров из списанных самолётов

Авиационные сувениры и предметы интерьера из отслуживших самолётов давно уже стали традиционным бизнесом в США и европейских странах. Появление такого производства у нас было делом времени. В России уже делали несколько попыток изготовления подобных сувениров, но они долго не протянули. RU-SKY выпускает эффектные багажные бирки из фюзеляжа CRJ-200, настольные сувениры из вычищенных до идеального состояния лопаткок из двигателя Д-30КУ, торшер из обтекателя газов вспомогательной силовой установки Ту-134, фоторамки, часы и столики из секции фюзеляжа CRJ-200 и Ту-154М.

Из перспективных разработок, которые сейчас находятся в производстве — столик с подъёмным механизмом из крыльчатки Д-30КУ, разработанное известным мебельным дизайнером Ильёй Легчатовым кресло из носового обтекателя штурманской кабины Ту-134, и совсем уж масштабный проект — диван из гондолы Д-30. Продукция RU-SKY подчёркивает, что её владелец так или иначе связан с авиацией. На сайте russianplanes.net, куда ведёт QR код, можно посмотреть историю самолёта, из которого сделана эта вещь.

Узнать подробности, послушать рассказы сотрудников компании и посмотреть на производство можно в 94 выпуске youtu.be/_DAyK58t0bU?t=204