ВКС России начали получать новые управляемые бомбы массой 500 и 1500 кг

Новые управляемые авиабомбы массой 500 и 1500 кг начали поставляться российским Воздушно-космическим силам. Об этом сообщил генеральный директор предприятия-разработчика бомб ГНПП «Регион» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Игорь Крылов.

«Предприятием разработаны новые изделия с повышенной дальностью калибра 500 и 1500 кг. Уже заключены как внутренние, так и внешние контракты на поставку этих изделий. Эти бомбы прошли полностью весь цикл испытаний и поставляются в строевые части ВКС», — сообщил Крылов.

По словам гендиректора, в ближайшее время предприятие начнет поставку этих бомб иностранным заказчикам. «В следующем году начнется их поставка на экспорт», — уточнил он.

Ранее неоднократно сообщалось об успешном применении российскими ВКС в Сирии авиабомб КАБ-500 и КАБ-1500.