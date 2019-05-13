ВКС России начали получать новые управляемые бомбы массой 500 и 1500 кг
Новые управляемые авиабомбы массой 500 и 1500 кг начали поставляться российским Воздушно-космическим силам. Об этом сообщил генеральный директор предприятия-разработчика бомб ГНПП «Регион» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Игорь Крылов.
«Предприятием разработаны новые изделия с повышенной дальностью калибра 500 и 1500 кг. Уже заключены как внутренние, так и внешние контракты на поставку этих изделий. Эти бомбы прошли полностью весь цикл испытаний и поставляются в строевые части ВКС», — сообщил Крылов.
По словам гендиректора, в ближайшее время предприятие начнет поставку этих бомб иностранным заказчикам. «В следующем году начнется их поставка на экспорт», — уточнил он.
Ранее неоднократно сообщалось об успешном применении российскими ВКС в Сирии авиабомб КАБ-500 и КАБ-1500.
- Константин Курсиков
- 13.05.201911:46
- 0