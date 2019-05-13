На параде Победы были показаны новейшие автоматы «Калашникова»

В ходе парада Победы, состоявшегося 9 мая, была продемонстрирована новейшая продукция «Калашникова» Госкорпорации Ростех: АК-12, АК-200 и АК-205. Парад стал первой публичной демонстрацией этих автоматов на вооружении.

Напомним, АК-12 начал поступать в войска в 2018 году. Он должен постепенно заменить АК-74. Оружие было разработано в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения бойцов Вооруженных сил России.

АК-12 оснащается магазином на 30 патронов и может делать до 700 выстрелов в минуту. Весит он при этом 3.5 кг с пустым магазином, а длина оружия в боевом положении достигает 880-940 мм.

АК-200 и АК-205 — часть «двухсотой серии» автоматов Калашникова. Новые автоматы сохранили все преимущества традиционной схемы АК: надежность, долговечность и простоту технического обслуживания.

Интеграция в конструкцию автомата планок Пикатинни позволяет установить необходимое оборудование для эффективного применения оружия в различных условиях, в том числе в условиях ограниченной видимости. Регулируемый по длине приклад автомата и ряд эргономических решений по оптимизации органов управления дают возможность пользователям максимально полно реализовать свои стрелковые навыки, независимо от антропометрических данных и наличия разнообразного снаряжения, экипировки и одежды. Серия АК-200 успешно прошла программу испытаний, соответствует всем требованиям, предъявляемым к современному стрелковому оружию, и является эффективным стрелковым комплексом.