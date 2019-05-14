Минобороны передали 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» для ВДВ

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) поставил Минобороны России 12 подвижных пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» для Воздушно-десантных войск (ВДВ), еще 12 будут переданы до конца года. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

«Заказчику уже переданы 12 машин, еще 12 изделий будут сданы в конце текущего года. „Реостат-1“ представляет собой пункт управления батареи (дивизиона) самоходной артиллерии ВДВ, сконструированный на базе БТР-Д», — сообщили в пресс-службе холдинга.

Конкурс на поставку подвижных пунктов разведки и управления огнем в 2018 году выиграл «Рязанский Радиозавод» (входит в концерна «Созвездие» холдинга «Росэлектроника»). Предприятие имеет большой опыт изготовления командно-штабных машин БМД-1КШ-А и БМД-2.

Как отметили на «Рязанском радиозаводе», заказчик остался доволен результатами работы, так что «Реостат-1» имеет все шансы стать «одним из постоянных изделий предприятия».

«Реостат-1» обеспечивает автоматизированное определение координат целей и разрывов снарядов в любое время суток, а также пристрелку целей, разведку поля боя, стрельбу корректируемыми боеприпасами и оценку результатов.