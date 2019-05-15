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Новые заводы и цеха

Завод по производству систем для модульного домостроения открыли в Подмосковье

  •  © tass.ru

Завод по производству строительных модулей и панелей заводской готовности КНАУФ «Новый дом» открыли в Красногорске. Новый завод станет первым и основным производством данного типа в международной группе КНАУФ.

Панели и модули, которые будут изготавливать на предприятии, предназначены для строительства домов, зданий и сооружений различного типа и назначения, что позволит строить объекты в кратчайшие сроки, с минимальным отклонением от проекта и практически без отходов.

Производственная мощность предприятия составляет 100 тыс. кв. м панелей в год. Общий объем инвестиций в создание производства составил более 400 млн рублей. На предприятии будут созданы 50 рабочих мест.

В 2015 году представители Knauf построили и полностью оборудовали дом менее чем за сутки — всего за 12 часов. Для сравнения: строительство похожего здания при традиционном методе занимает около года. В планах компании значится также строительство двухэтажной гостиницы на 16 номеров в ОЭЗ «Ступино Квадрат». Проект обещают возвести всего за три дня.

  •  © tass.ru

Стоимость модульного квадратного метра в индивидуальных домах и в многоэтажной застройке (до пяти этажей), построенных по новой технологии, составит примерно 35 тысяч рублей, говорят в Knauf.

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Московская область, иностранные инвестиции
  • Нет аватара Johnny Mnemonic
    16.05.1900:12:40

    за 12 часов можно только сарайчик поставить на грунте — ну вот манагеры кнауфа сами в нем пусть и живут. А дом ставится на фундамент — неважно какой летна, столбы, плита — если он заливается то это уже месяц. Стены выгнать еще месяц — это если вообще никуда не спешить и юзать технологии прошлого века. Ну и где год?

    Бредятина в сравнении капитального строительства с применением бетонных смесей, и сборных каркасных домиков.

    Отредактировано: Johnny Mnemonic~00:13 16.05.19
    #1129157
    • Феофан Обуздовский Феофан Обуздовский
      16.05.1908:34:19

      Ну да. Только все пятиэтажки в стране стоят на ФБС-ках по грунту, без всяких заливок, и миллионы людей в них вполне себе живут по полвека. А есть еще те-же многими нелюбимые винтовые сваи, есть столбчатые, да много чего есть. Просто в отдельных заржавевших умах с детства отложилось «бетон — тяжело — надёжно».

      #1129183
      • Нет аватара Johnny Mnemonic
        16.05.1909:21:39

        вы это серьезно предлагаете для личного строительства заниматся забиванием свай )))) жжоте гражданин, ну илои тогда попробуйде из этих картонок постройте хотябы 5ти этажную хрущебу. Речь просто о фундаменте идет, не видал что бы для личного строительства кто-то занимался забиванием свай — самое простое что делают в европах это заливают плиту из арматуры, бетона гидро и термоизолации. А уже сверху либо картонный домик собирают либо, еще что строят. Тут вопрос денег и требований заказчика, а не ваших любимых ржавых умов .

        Собирать домики быстро умели еще более полувека назад, как раз те самые хрущебы из плит. В модульном строительстве нет ничего нового — тут вы никого не удивите.

        #1129187
        • Феофан Обуздовский Феофан Обуздовский
          16.05.1909:43:36

          Как у «эксперта» все запущено… Я же написал ВИНТОВЫЕ сваи. ВИНТОВЫЕ. Почитай что это такое, когда они применяются и как монтируются.

          #1129194
    • Сергей Турчин Сергей Турчин
      16.05.1909:51:47

      Мне кажется они год взяли на примере строительства дачного дома из бруса или бревна без специальной сушки и обработки. Типа год на естественную усушку перед установкой окон и дверей. Но строить в наше время дом из обычного бруса…

      #1129196
  • Alexander V Alexander V
    16.05.1909:45:18

    35 тыс. за кв.м. недешево.

    #1129195
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