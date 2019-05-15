Завод по производству систем для модульного домостроения открыли в Подмосковье

Завод по производству строительных модулей и панелей заводской готовности КНАУФ «Новый дом» открыли в Красногорске. Новый завод станет первым и основным производством данного типа в международной группе КНАУФ.

Панели и модули, которые будут изготавливать на предприятии, предназначены для строительства домов, зданий и сооружений различного типа и назначения, что позволит строить объекты в кратчайшие сроки, с минимальным отклонением от проекта и практически без отходов.

Производственная мощность предприятия составляет 100 тыс. кв. м панелей в год. Общий объем инвестиций в создание производства составил более 400 млн рублей. На предприятии будут созданы 50 рабочих мест.

В 2015 году представители Knauf построили и полностью оборудовали дом менее чем за сутки — всего за 12 часов. Для сравнения: строительство похожего здания при традиционном методе занимает около года. В планах компании значится также строительство двухэтажной гостиницы на 16 номеров в ОЭЗ «Ступино Квадрат». Проект обещают возвести всего за три дня.

Стоимость модульного квадратного метра в индивидуальных домах и в многоэтажной застройке (до пяти этажей), построенных по новой технологии, составит примерно 35 тысяч рублей, говорят в Knauf.