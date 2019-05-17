Электроника КРЭТ для беспилотников для освоения Арктики

Конструкторское бюро промышленной автоматики (КБПА), входящее в КРЭТ Госкорпорации Ростех, представило на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2019 ядро пилотажно-навигационных комплексов для средних беспилотных вертолетов.

«В качестве ядра пилотажно-навигационных комплексов средних беспилотных вертолетов (250-2000 кг) КБПА разработаны дублированный вычислитель управления полетом ВУП-МБВ, содержащий два независимых высокоточных спутниковых приемника, и блок преобразования сигналов БПС-МБВ, — рассказал первый заместитель генерального директора КРЭТ Владимир Зверев. — Он обеспечивает интерфейс пилотажно-навигационного комплекса с бортовым оборудованием с разнородными, в том числе нестандартными, входными и выходными характеристиками».

На стенде КРЭТ был представлен дублированный вычислитель ВУП-МБВ, обеспечивающий взаимодействие с датчиками и приводами по шести интерфейсам CAN с дополнительной возможностью подключения четырех каналов Enternet, четырех каналов RS-232 и двух каналов FlexRay. Вычислитель предназначен для решения задач навигации и автоматического управления пространственным движением беспилотного вертолета, управления траекторией его полета по дискретным радиокомандам с рабочего места оператора или автоматически по программе, введенной в ВУП-МБВ перед взлетом. Он содержит в себе два независимых высокоточных спутниковых приемника, используемых в навигационных расчетах.

Посетители экспозиции КРЭТ также смогли увидеть блок преобразования сигналов для обеспечения согласования датчикового оборудования с различными интерфейсами и магистральной шиной САN. Блок снабжен дублированным приемопередатчиком САN для работы с дублированной САN-шиной.

Программное обеспечение вычислителя позволяет управлять беспилотным вертолетом как в автоматическом и ручном режимах (оператором пункта управления), так и смешанных режимах полета: при взлете, полете по маршруту, посадке на аэродромы и необорудованные площадки. Это позволяет применять беспилотные вертолеты для мониторинга сельского, лесного, водного и дорожного хозяйства, грузовых перевозок, спасательных операций, а также при тушении пожаров, опылении полей, освоении Арктики, включая и мониторинг ледовой обстановки.