Новейший «Тайфун» для отделений ПЗРК испытали на всеармейском этапе конкурса «Чистое небо» АрМИ-2019

Впервые на всеармейском конкурсе «Чистое небо» представили новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО», предназначенный для перевозки отделений переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

В ходе второго дня этапа Всеармейского конкурса «Чистое небо» на полигоне «Ейский» Учебного центра войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск прошли заводские испытания двух единиц военной техники «Тайфун-ПВО».

Представители завода-изготовителя проверили машину на специально подготовленной трассе с преодолением препятствий «брод», «холм», «противотанковый ров с проходом», «косогор», «песчаный участок», «змейка», «габаритная восьмерка», «прямоугольный проход» и «S-образное препятствие».

Новый бронеавтомобиль повышенной проходимости имеет колесную формулу 4×4, комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу, что обеспечит мобильность подразделений ПВО, а также увеличит их эффективность по отражению воздушных целей противника.