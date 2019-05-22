Бригада ТОФ на Камчатке получила два дивизионных комплекта «Бал» и «Бастион»

«С начала года существенно усилена новой техникой отдельная береговая ракетная бригада на Камчатке. Всего за месяц мы получили по одному дивизионному комплекту береговых ракетных комплексов „Бастион“ и „Бал“. Это суммарно порядка 20 машин… Таким образом, мы заместили новейшей техникой береговые ракетные комплексы предыдущего поколения, которые были сняты с вооружения», — сообщил командующий ТОФ Сергей Авакянц .

Техника была доставлена на полуостров морем, своим ходом совершила марш в расположение соединения. Сейчас на машинах проведены все необходимые регламентные работы и пройдены первые учения с выполнением электронных пусков ракет по отряду кораблей условного противника.