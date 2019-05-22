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Армия и Флот

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

  •  © ria.ru

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали получать комплексы «Авангард», которые в конце года встанут на боевое дежурство, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

."Ракетные войска находятся на определенном историческом этапе, когда из боевого состава выводятся последние ракетные комплексы советского производства. В то же время удалось создать основу производства новых ракетных комплексов полностью российской кооперации промышленности, которые уже введены в боевой состав РВСН. Продолжается прием в эксплуатацию с постановкой на боевое дежурство стационарных и мобильных ракетных комплексов пятого поколения «Ярс» и «Авангард», — сказал генерал Каракаев.

По его словам, Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область) развернута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом «Авангард». По плану, полк заступит на боевое дежурство к концу этого года.

В самом конце минувшего года Минобороны РФ провело успешный испытательный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард». Ракета стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке примерно в 6 тысячах километров.Таким образом, программа летных испытаний ракеты комплекса «Авангард» полностью выполнена и позволяет поставить комплекс на вооружение в установленные сроки.

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https://ria.ru/20190522/1554802212.html

РВСН, Авангард
  • Нет аватара port
    22.05.1915:19:50

    а на фотке Авангард? или у них одинаковые с Ярсом носители?

    #1130490
    • seregin-s1 seregin-s1
      22.05.1915:23:29

      «Авангард» вообще шахтного базирования.

      Отредактировано: seregin-s1~15:24 22.05.19
      #1130492
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