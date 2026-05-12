Россия испытала «Сармат» — самый мощный ракетный комплекс в мире
Россия провела успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщил командующий Ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев.
Российское Минобороны опубликовало кадры испытаний.
«Сармат» превосходит своего предшественника — ракетный комплекс «Воевода» — по основным характеристикам, включая дальность, забрасываемый вес и возможности преодоления ПРО, сообщил глава РВСН.
