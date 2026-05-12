Россия испытала «Сармат» — самый мощный ракетный комплекс в мире

Россия провела успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщил командующий Ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев.

Российское Минобороны опубликовало кадры испытаний.

«Сармат» превосходит своего предшественника — ракетный комплекс «Воевода» — по основным характеристикам, включая дальность, забрасываемый вес и возможности преодоления ПРО, сообщил глава РВСН.

Источник: sputnik.by

  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара DimaY12.05.26 20:03:15

      Александра, ну не Ваше это. Может лучше борщ варить, вышиванки, рушники. Зачем Вам обращать свое внимание на то, в чем Вы не разбираетесь?

    • Badassgoliath Badassgoliath12.05.26 20:09:05

      Осталось только понять, что вы там у себя курите.

    • Sniper_78 Sniper_7812.05.26 20:37:28

      «Сармат» — ракета шахтного базирования. Каким образом можно уничтожить дроном установку, рассчитанную на ядерный удар? Присоединяюсь к вопросу выше по поводу состава курительной смеси)))

      • Нет аватара DimaY12.05.26 22:54:05

        Просто на квадрокоптер надо поставить ядерную пушку, например такую:

      • Нет аватара Алексей Растригин13.05.26 06:25:37
        Каким образом можно уничтожить дроном установку, рассчитанную на ядерный удар


        Дарю идею: перед запуском крышка шахты обязательно откроется — вот в этот момент туда дроном и залететь…       

        • Sniper_78 Sniper_7813.05.26 07:16:30

          Подозреваю это сарказм))) Просто вы наверняка видели видосы КАК эта крышка открывается.

    • Аlex М Аlex М13.05.26 00:49:58

      Полнее памперс супостата — спокойней сон

    • Александр Терентьев Александр Терентьев13.05.26 19:12:31

      Всем кто минусовал мой комментарий. Что такое ракета шахтного базирования я имею представление, не смотря на умение варить борщ. Просто хочу напомнить, что в недалеком прошлом российская стратегическая авиация понесла потери от беспилотников. Или это другое? Откуда такая уверенность по 100% защищенности шахтных установок? Смысл моего комментария заключался в том, что лучшее средство защиты-это превентивный удар. И если у нас есть такая техническая возможность, её надо пользоваться, а не ограничиваться демонстрациями. И ещё. СВО показало, что большое количество дронов способны просто разрядить ПВО объекта, ну, а далее и так ясно. К стати, я не кого не обозвал женским именем и не заподозрил в тупости и курении.

      • Нет аватара Андрей Ужуров14.05.26 09:46:17

        Самый «тяжёлый» современный БПЛА, запушенный с близкого расстояния с максимальной «бомбовой» (ВВ) нагрузкой не сможет пробить защитное устройство (крышку) шахты, сделанные из стали и бетона. Даже комплекс активной защиты не понадобится. А вот почему наши авиационные «стратеги» до сих пор стоят на открытых площадках (в лучшем случае — в обвалованных сооружения типа капониров, легко доступных для БПЛА), а не в укреплённых ангарах — это другой вопрос.

        • Аlex М Аlex М14.05.26 11:22:52

          Стояли вследствие международного договора, ангары начали строить уже почти год назад

      • Нет аватара DimaY14.05.26 23:31:49

        Ну во первых Вас никто не обзывал, Вашем профиле указан женский пол, Вы сами сделали этот выбор. К Вам обращались в соответствии с Вашим выбором пола.
        Во вторых. Никто Вас не говорил о том, что Вы не умеете варить борщ. Вам просто предложили заняться тем, что Вы умеете. А не заниматься вопросами, в которых Вам не следует вмешиваться.
        В третьих о вопросах в которые Вам не следует вмешиваться. Все дело в том, что Вы, мягко говоря, находитесь под влиянием информационного потока, который не соответствует интересам жителей России. Я это не просто так говорю, ведь эта тема не первая, которую Вы пытались обсудить. И сейчас, как и до этого, Вы вещаете мнение, направленное на то чтобы ослабить развитие России, понизить её безопасность и конкурентоспособность. При этом, это даже не критика, а проявление, возможно видимой, некомпетентности. Но идеи такие почему-то транслируют наши враги.

        А поскольку я склонен полагать, что Вы враг, то странно обсуждать военные вопросы с врагом серьезно.

  • Нет аватара DimaY12.05.26 20:10:44

    Может все-таки РВСН?

  • Нет аватара alexm13.05.26 14:40:23

    Мне не понятна вся эта ирония. Вопрос защиты шахты такой установки очень важное дело.
    Немного информации по этому вопросу:Надежность стратегического оружия куется не только в заоблачных высях, но и на земле, ведь пусковые шахты должны гарантировано выдержать первый удар потенциального агрессора.

    Специально для защиты «гнезд» баллистического гиганта был разработан уникальный комплекс активной защиты «Мозырь». Он создает непробиваемый локальный щит над пусковым районом, «Российская газета» писала, что именно «Мозырем» прикроют «Сарматы».

    Истоки этой удивительной концепции восходят к разработкам Коломенского конструкторского бюро машиностроения конца 1980-х годов, которые успешно тестировались на камчатском полигоне Кура.

    Позднее проект возродили на принципиально новом технологическом уровне, его усилили и современными радарами и сверхбыстрыми компьютерам.

    При обнаружении подлетающей вражеской ракеты или высокоточной бомбы система реагирует мгновенно: специальный пакет из 100 фиксированных артиллерийских стволов выстреливает навстречу целям плотное облако из металлических объектов.

    Этот кинетический дождь буквально перемалывает в клочья любые атакующие объекты на дистанции до 1000 метров прямо над оголовком шахты.

    «Мозырь» работает в тесной связке с новейшими зенитными системами С-500, что превращает районы базирования «Сармата» в неприступные подземные цитадели.

    • Аlex М Аlex М14.05.26 00:30:12

      Хм, не проще ли сделать на каждую реальную шахту 10-15 фальшивых за три копейки?

