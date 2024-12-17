Ясненское ракетное соединение РВСН завершило перевооружение на гиперзвуковой комплекс «Авангард»

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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России завершили перевооружение дивизии в Оренбургской области на новый ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

«В 2023 году РВСН завершили постановку на боевое дежурство ракетных полков, оснащенных ракетным комплексом «Авангард», введя в эксплуатацию шахтные пусковые установки под управлением унифицированных командных пунктов «Бугай», — сообщил командующий.

«Переоснащение ракетной дивизии в Козельске на ракетный комплекс «Ярс» будет завершено в 2025 году. В ближайших планах — перевооружение Татищевской ракетной дивизии на ракетный комплекс «Ярс», — сказал Каракаев.

«Буквально вчера в Козельском ракетном соединении мы загрузили очередную ракету в пусковую установку», — добавил он.

«В первоочередных планах 2025 года — перевооружение на ракетный комплекс «Ярс» ракетных дивизий, где боевое дежурство несет «Тополь-М», в Саратовской области — в шахтном и Ивановской области — в подвижном грунтовом вариантах базирования», — сообщил Каракаев.

Командующий заявил, что прорабатывается вопрос о создании в РВСН новых формирований в связи с подготовкой серийного производства новой ракеты средней дальности «Орешник».

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