НПК «БАРЛ» разработал поворотное устройство для малоапертурных антенных систем, работающих в L, Ku и Ka-диапазонах — параллельный манипулятор «Гексапод».

Подвижная платформа подходит для установки на судах, где необходим устойчивый прием спутникового сигнала даже в условиях качки. «Гексапод» компенсирует колебания судна и тем самым позволяет в любой точке Земного шара (в том числе и на северном морском пути) устанавливать высокоскоростные каналы связи через космические аппараты, находящиеся на геостационарных и высокоэллиптических орбитах.

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