Добавить статью
Электроника и электротехника

НПК «БАРЛ» разработал поворотное устройство для малоапертурных антенных систем

  •  © barl.ru

НПК «БАРЛ» разработал поворотное устройство для малоапертурных антенных систем, работающих в L, Ku и Ka-диапазонах — параллельный манипулятор «Гексапод».

Подвижная платформа подходит для установки на судах, где необходим устойчивый прием спутникового сигнала даже в условиях качки. «Гексапод» компенсирует колебания судна и тем самым позволяет в любой точке Земного шара (в том числе и на северном морском пути) устанавливать высокоскоростные каналы связи через космические аппараты, находящиеся на геостационарных и высокоэллиптических орбитах.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/pziOJjlrZmI

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.barl.ru/news/#hexapod

НПК БАРЛ
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,