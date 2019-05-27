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Армия и Флот

Новейший штурмовик Су-25СМ3 «Суперграч» пополнил авиапарк полка на Ставрополье

  •  © img.kuban24.tv

Штурмовая авиация 4-й армии ВВС и ПВО пополнилась новейшим Су-25СМ3, перелетевшим с завода-изготовителя на военный аэродром в Ставропольском крае. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

«Штурмовик Су-25СМ3 прибыл в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае, преодолев более 800 км», — говорится в сообщении.

Сейчас представители инженерно-технических служб полка проверяют готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в различных режимах.

В пресс-службе уточнили, что в начале мая авиационная часть 4-й армии ВВС и ПВО получила три Су-25СМ3, таким образом в Ставрополье завершилось формирование эскадрильи новых штурмовиков.

Су-25СМ3

Штурмовик Су-25СМ3 является модернизированной версией Су-25 — бронированного дозвукового штурмовика, предназначенного для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Модификация Су-25СМ3 получила систему спутниковой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки с точностью до 10 м прицельно-навигационного комплекса СВП-24-25 (вариант СВП-24 «Гефест»), что позволяет повысить точность неуправляемых авиационных средств поражения до уровня управляемого оружия. Самолет способен уничтожать малоразмерные наземные объекты и воздушные цели в любое время суток. Боевая эффективность машины улучшилась в три раза по сравнению с другими модификациями.

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армия и флот
  • Нет аватара AlexCrazy
    27.05.1916:21:35

    по моему это уже было

    #1131705
  • АНС АНС АНС АНС
    27.05.1918:59:48

    пополнилась новейшим

    Это случайно не модернизированный самолёт? Разве сейчас ведётся производство 25-х с нуля?

    #1131770
    • A_SEVER A_SEVER
      27.05.1919:03:26

      Это случайно не модернизированный самолёт?
      Все Су-25СМ это модернизированные самолёты.

      #1131774
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