Компания ОАО «Хлебпром» запустила линию по производству кондитерских изделий

Компания «Хлебпром» запустила 100 метровую линию по производству кондитерских изделий на предприятии в индустриальном парке «Богородский», расположенном в Ногинском районе Московской области.

Объем инвестиций АО «Хлебпром» составил на 1 этапе строительства линии 1,6 млрд рублей. На предприятии уже трудятся 360 человек, планируется увеличение количества рабочих мест до 600.

Также на територии индустриального парка компанией ООО «Фармалакт» открыта новая линия по производству детского питания. В сентябре этого года планируется открытие производства сыров ручной работы Мамонтовской сыроварни, а в мае 2020 года немецкая компания «Кюхне» собирается запустить завод по производству приправ и консервированной продукции.

В настоящее время компании пищевого кластера в индустриальном парке «Богородский» занимаются поиском и трудоустройством высококвалифицированных кадров, а также проводят обучение нанятого персонала.

Индустриальный парк «Богородский» — крупнейший частный парк в России, насчитывающий в настоящее время 36 действующих резидентов из 10 стран мира, и один из лидеров по привлечению резидентов. Ввод в эксплуатацию 3-5 предприятий мирового уровня в год — средний темп роста индустриального парка. Например, только за последние 5 лет введены в эксплуатацию такие компании как Wilo, Setes cosmetics (Oriflame), Follmann, Фармалакт, YKK, Faymonville, Скания, и другие.