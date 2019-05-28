Открыт новый пешеходный мост в Кондопоге

В Кондопоге (Республике Карелия) открылся новый пешеходный мост, строительством которого занималась компания «КСМ».

Пешеходный мост расположен в паре сотен метров от центральной проходной ЦБК и находится над деривационным каналом Кондопожской ГЭС. Местные жители отмечают, что во всём Кондопожском районе это первый новый объект за очень большой период времени.

Раньше, чтобы пересечь канал, работникам ЦБК приходилось делать небольшой крюк, примерно в километр. Теперь же путь до предприятия стал значительно более удобным.

Длина пешеходного моста 33 метра, ширина 3,2 метра.