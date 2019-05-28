«Росэлектроника» представила модифицированную экспортную командно-штабную машину Р-142ТЭ

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) впервые представил модифицированную командно-штабную машину оперативного и тактического звеньев управления Р-142ТЭ в экспортном исполнении.

Командно-штабная машина, разработанная НПП «Рубин» (входит в «Росэлектронику»), предоставляет возможности автоматизации сбора, накопления, обработки, хранения и выдачи информации, решения расчетных оперативно-тактических задач в интересах должностных лиц пунктов управления служб МТО в полевых условиях при работе на стоянке и в движении. Данные могут передаваться по нескольким каналам открытой и закрытой связи, что увеличивает объем и скорость доведения информации до взаимодействующих объектов. Надежность и устойчивость связи обеспечивается резервированием каналов связи.

Программно-аппаратные средства КШМ Р-142ТЭ позволяют отображать оперативную обстановку на электронной карте местности. В отсеке заместителя командира по материально-техническому обеспечению, наряду с автоматизированным рабочим местом, предусмотрена техническая возможность для проведения оперативных совещаний с привлечением до восьми должностных лиц.

«Мы представляем не имеющий аналогов экспортный образец унифицированной командно-штабной машины Р-142ТЭ, предназначенной для автоматизации служебной деятельности должностных лиц служб обеспечения. Модификации этого изделия более десяти лет выполняют специальные задачи в интересах Министерства обороны Российской Федерации», — отметил генеральный директор НПП «Рубин» Андрей Тарасов.