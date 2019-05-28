Добавить статью
Детские сады и школы

Открылась новая школа в Лотошино Московской области

  •  © mkkprf.ru

Долгожданное открытие нового здания школы позволило полностью решить в Лотошинском районе проблему второй смены. Строительство нового здания Лотошинской СОШ № 2 стояло в планах ещё в далёкие 90-е годы, но тогда им не суждено было сбыться.

Строительство началось в конце 2017 года. Рядом со старым зданием школы была возведена современная двухэтажная пристройка общей площадью 4758 квадратных метров, где с комфортом смогут заниматься 184 учащихся. Общая вместимость Лотошинской СОШ № 2 после завершения реконструкции составила 324 ученика.

На строительство школьного здания были выделены федеральные и областные средства с 8-процентным финансированием района. Общий объём финансирования проекта составил 152 млн рублей.

  •  © mkkprf.ru

 http://podmoskovye.bezfor...i-v-p-lotoshino/74323818/ 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://mkkprf.ru/18847-otkrylas-novaya-shkola-v-lotoshino.html

новая школа, Московская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,