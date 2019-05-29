Новую детскую поликлинику открыли в Ставропольском крае

В городе Изобильный Ставропольского края открылась новая детская поликлиника. Двухэтажное здание площадью 1,5 тысяч квадратных метров рассчитано на 200 посещений в смену.

В поликлинике есть педиатрическое отделение, отделения специализированной медицинской помощи, восстановительного лечения, функциональной и лучевой диагностики, лаборатория, а также дневной стационар, рассчитанный на 25 мест. Обслуживать пациентов будут 10 врачей и 17 медицинских сестёр.

Поликлиника была построена в рамках реализации партнерского соглашения, подписанного между Правительством Ставрополья и компанией «Каспийский Трубопроводный Консорциум — Р». Всего на строительство поликлиники было потрачено 75 млн рублей.