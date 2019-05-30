Новое здание школы искусств открылось в Недостоево Рязанской области

29 мая состоялось торжественное открытие нового здания Детской школы искусств № 2 в Недостоево.

В микрорайоне Недостоево, МБУДО «Детская школа искусств № 2» является единственным культурно-образовательным учреждением для детей школьного возраста. В школе проходят обучение 379 учащихся — около 30% школьников микрорайона.

Новое трехэтажное здание рассчитано на 500 учащихся. Его общая площадь — более 6 тысяч квадратных метров.

В новой школе предусмотрены классы музыкального отделения, отделения изобразительного искусства, концертный зал, буфет, зимний сад и библиотека.

Теперь ДШИ № 2 станет комплексным культурно-образовательным центром одного из отдаленных микрорайонов города.