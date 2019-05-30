В Иркутске открыли самый большой муниципальный спорткомплекс в городе

30 мая в Иркутске открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс на бульваре Рябикова. Новый ФОК является самым большим муниципальным спортивным комплексом в городе. Он способен вместить до 400 человек одновременно. Стоимость объекта — 270 млн рублей.

ФОК смогут посещать горожане всех возрастных групп, в том числе будет предоставлена возможность для организации занятий людей с ограниченными возможностями здоровья и групп здоровья для людей старшей возраста.С нового учебного года порядка 800 иркутских детей начнут посещать спортивные секции по плаванью, баскетболу, волейболу, борьбе, аэробике. Занятия будут бесплатными.

В ФОКе располагается 25-метровый бассейн

Уиверсальный спортивный зал

С трибунами для зрителей.

Также здесь обустроены залы для хореографии

и силовых тренировок.