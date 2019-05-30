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Спортивные объекты

В Иркутске открыли самый большой муниципальный спорткомплекс в городе

  •  © irk.today

30 мая в Иркутске открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс на бульваре Рябикова. Новый ФОК является самым большим муниципальным спортивным комплексом в городе. Он способен вместить до 400 человек одновременно. Стоимость объекта — 270 млн рублей.

ФОК смогут посещать горожане всех возрастных групп, в том числе будет предоставлена возможность для организации занятий людей с ограниченными возможностями здоровья и групп здоровья для людей старшей возраста.С нового учебного года порядка 800 иркутских детей начнут посещать спортивные секции по плаванью, баскетболу, волейболу, борьбе, аэробике. Занятия будут бесплатными.

В ФОКе располагается 25-метровый бассейн

Уиверсальный спортивный зал

  •  © irk.today

С трибунами для зрителей.

  •  © irk.today

Также здесь обустроены залы для хореографии

  •  © irk.today

и силовых тренировок.

  •  © irk.today

  •  © irk.today

  •  © irk.today

  •  © irk.today

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https://irk.today/2019/05/30/novyj-fok-otkrylsja-v-irkutske-na-bulvare-rjabikova-foto/

Иркутская область, спортивные объекты
  • Нет аватара termometrix
    30.05.1914:28:27

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    Отредактировано: termometrix~14:29 30.05.19
    #1132539
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