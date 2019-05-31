На Сахалине запущен в работу экскаватор ЭКГ-20 производства «Уралмашзавода»

Как сообщила пресс-служба компании «Уралмашзавод», на Солнцевском угольном разрезе Сахалина (ООО «Солнцевский угольный разрез» вхдит в состав «Восточной горнорудной компании» с 2013 г.) 27 мая запущен в работу 20-кубовый экскаватор ЭКГ-20 (машина на 95 процентов состоит из комплектующих российского производства) изготовленный компанией по спецзаказу.

Экскаватор является первой машиной отечественного производства, из 21 электромеханического экскаватора эксплуатируемого на предприятии (компания ранее закупала японскую и немецкую технику), закупленной Восточной горнорудной компанией, а также первой машиной подобного класса работающей на Сахалине.

Машина была поставлена на предприятие в конце 2018 года, сборка велась специалистами Восточной горнорудной компании, а также представителями УЗТМ.

В середине мая 2019 года пресс-служба компании «Уралмашзавод» сообщила о начале производства для Казахстана экскаваторов ЭКГ-35, являющихся самыми большими в линейке экскаваторов УЗМТ.

Ранее сайт «Сделано у нас» сообщил о запуске АО «Карельский окатыш» в работу 20-кубового экскаватора ЭКГ-20 производства «Уралмашзавода».