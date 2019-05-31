В Московской области запустии две новые линии розлива молочной продукции «Экомилк»
31 мая состоялся запуск двух новых линий розлива молочной продукции «Экомилк» на партнерской площадке ЗАО «Озерецкий молочный комбинат».
Новые линии позволят предприятию в 2 раза увеличить текущие мощности по производству молока. На линии планируется выпускать молоко, кефир, молочные коктейли. Оборудование по своему размеру и количеству установленных пресс-форм является уникальным для Московской области и поможет компании «Экомилк» существенно нарастить объём выпускаемой молочной продукции.
Предприятие «Экомилк» производит свою продукцию с 2001 года. Оно оснащено самым современным оборудованием и собственной лабораторией, которая тщательно проверяет качество на всех этапах производства, начиная с входного контроля сырья и заканчивая контролем готовой продукции.