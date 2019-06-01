В Краснодаре на проспекте Константина Образцова открылся новый детсад

В Краснодаре на проспекте Константина Образцова заработал новый детсад «Мир чудес». В дошкольное учреждение уже получили путевки 230 детей, а всего он может принять до 500 воспитанников от 3 до 7 лет.

Также в этом году в Прикубанском округе заработают еще 4 детских дошкольных учреждения:

— поселок Плодородный, улица Александровская, 30 — 170 мест;

— поселок Индустриальный, улица Фанагорийская, 55 — 250 мест;

— улица Красных Партизан, ¼ — 280 мест;

— улица имени Евгении Жигуленко, 23 — 250 мест.

В округе продолжается строительство детского сада на 300 мест по улице имени Героя Яцкова.