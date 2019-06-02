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Армия и Флот

Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе

  •  © phototass4.cdnvideo.ru

Новый российский модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М оборудовали штангой топливозаправки.

Отличия Ту-22М3М от Ту-22М3: на обычном стоит пушка в хвосте, на модернизированном ее нет. На новом [самолете] появилась штанга топливозаправки.

Внутренняя «начинка» самолета полностью заменена, также заменено более 80% оборудования, поставлен новый комплекс радиоэлектронного противодействия, установлена новая система управления самолетом, новый локатор.

Сама кабина [самолета] по эргономике стала комфортнее.

Первый полет Ту-22М3М совершил в декабре 2018 года, с тех пор было уже четыре полета. «В ходе четвертого полета мы подняли самолет на высоту 9000 метров.

Масса пустого самолета — 68 тонн, максимальная скорость — 2300 км в час.

Управляемые ракеты и бомбовое оружие

Специалисты Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова (КАПО) в перспективе установят на модернизированный российский бомбардировщик Ту-22М3М новые системы — управляемые ракеты и бомбовое оружие.

Мы намного повысим боевую эффективность этого комплекса. Кроме модернизации самого оборудования, будет установлено некоторое количество новых систем управляемых ракет и бомбового управляемого оружия.

Есть и второй опытный самолет Ту-22М3М. «Мы собираем второй самолет и переходим к опытным испытаниям, в небе одновременно могут быть два самолета.

Специалисты уточнили, что оборудование, установленное на Ту-22М3М, может устанавливаться на Ту-160 при его модернизации.

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армия и флот
  • Нет аватара port
    02.06.1912:55:29

    их производят с нуля или старые модернизируют?

    #1133162
    • A_SEVER A_SEVER
      02.06.1913:04:49

      их производят с нуля или старые модернизируют?
      Старые модернизируют.

      #1133163
      • Великоросс Великоросс
        02.06.1913:21:16

        В январе 2019 года газета The Wall Street Journal писала, что Россия направила комитету по международным отношениям Сената США документ о том, что модернизация бомбардировщика Ту-22М3 не нарушает положения договора СНВ-3 от 2010 года, потому что радиус действия Ту-22М3М не будет превышать 8 тыс. км.

        Можно поздравить с возвратом! Хорошее пополнение стратегам!    

        Если не ошибаюсь, 30 штук должно быть.

        Ночью 14 мая 1976 года на серийном Ту-22М2 под командованием В. П. Борисова выполнен испытательный полёт на максимальную дальность с одной воздушной дозаправкой. Дальность полёта самолёта составила около 7000 км. Полёт был зафиксирован американскими разведывательными спутниками, и уже на следующий день карта полёта была предоставлена американской делегацией на переговорах в Женеве по сокращению стратегических наступательных вооружениях ОСВ-2. Несмотря на все старания делегации СССР под руководством Министра иностранных дел А. Громыко, американцы настояли на включении Ту-22М2 в список стратегических сил СССР, хотя, по сути, этот самолёт не мог работать по территории США. После долгих и тяжёлых переговоров была достигнута договорённость о демонтаже со всех машин штанг дозаправки и ограничении серийного производства Ту-22М на уровне 30 машин в год

        Надеюсь возродят производство и этих модернизированных машин, помимо Ту-160М2

        Отредактировано: Великоросс~13:29 02.06.19
        #1133165
  • Нет аватара MusclePump
    02.06.1914:12:27

    Насчет штанги расскажу интересную историю этого бомбера.

    Когда данный истребитель появился в войсках он был изначально со штангой дозаправки и когда с помощью 2 дозаправок он пролетел через весь СССР с Запада на Восток и американцы это зафиксировали разведкой это их очень напугало так как благодаря дозаправкам его дальность была как у дальних бомберов. И тогда на переговорах они потребовали от СССР убрать на данных бомберах штангу дозаправки и к сожалению наши прогнулись и убрали.

    Так вот сейчас хорошо что восстанавливаем эту стратегическую деталь.

    Пушка на бомберах это уже прошлый век и сейчас она вообще не имеет смысла так что очень верное решение со штангой.

    Отредактировано: MusclePump~14:14 02.06.19
    #1133172
  • Kolyda Kolyda
    02.06.1915:11:30

    Довелось как-то выполнять работы на 12 АРЗ. Как раз в это время у них на ремонте находился Ту-22М3 ну и я походил под ним, заглянул в открытые люки, поднялся по лесенке к кабине. И вот сравниваю ощущения от осмотра бомбардировщиков (там ещё Ту-16 стояли) и ощущения от пассажирской машины — небо и земля! Вот прямо физически МОЩЬ ощущается рядом с ними. За заводским забором аэродром ВТА с их неизменными Ан-26 и Ту-134, смотришь-сравниваешь и как-то настроение поднимается глядя на бомбовозы. И не пацан уже был, далеко за пятьдесят, а вот впечатлился.

    #1133176
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