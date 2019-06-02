Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе

Новый российский модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М оборудовали штангой топливозаправки.

Отличия Ту-22М3М от Ту-22М3: на обычном стоит пушка в хвосте, на модернизированном ее нет. На новом [самолете] появилась штанга топливозаправки.

Внутренняя «начинка» самолета полностью заменена, также заменено более 80% оборудования, поставлен новый комплекс радиоэлектронного противодействия, установлена новая система управления самолетом, новый локатор.

Сама кабина [самолета] по эргономике стала комфортнее.

Первый полет Ту-22М3М совершил в декабре 2018 года, с тех пор было уже четыре полета. «В ходе четвертого полета мы подняли самолет на высоту 9000 метров.

Масса пустого самолета — 68 тонн, максимальная скорость — 2300 км в час.

Управляемые ракеты и бомбовое оружие

Специалисты Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова (КАПО) в перспективе установят на модернизированный российский бомбардировщик Ту-22М3М новые системы — управляемые ракеты и бомбовое оружие.

Мы намного повысим боевую эффективность этого комплекса. Кроме модернизации самого оборудования, будет установлено некоторое количество новых систем управляемых ракет и бомбового управляемого оружия.

Есть и второй опытный самолет Ту-22М3М. «Мы собираем второй самолет и переходим к опытным испытаниям, в небе одновременно могут быть два самолета.

Специалисты уточнили, что оборудование, установленное на Ту-22М3М, может устанавливаться на Ту-160 при его модернизации.