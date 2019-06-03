Группы ГАЗ продолжает поставки двухзвенных транспортеров ГАЗ-3344-20 минобороны России

ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» (ЗЗГТ, входит в состав Группы ГАЗ) уже поставил МО порядка 30 гусеничных двухзвенных снегоболотоходов ГАЗ-3344-20. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Олег Гурьев. Он отметил, что машины собраны преимущественно из отечественных комплектующих, в частности на них установлен дизельный двигатель ЯМЗ-53402-10.

Поставка осуществляется в рамках двух госконтрактов, заключенных в 2017 и 2018 году. По первому предприятие изготавливает для российского военного ведомства 112 машин, поставку завершат в этом году. По второму до 2020 года произведут еще 11 снегоболотоходов.

ГАЗ-334420 создавали в рамках ОКР «Коробочка», рассказал изданию осведомленный отраслевой источник. По тому же техзаданию Ишимбайская машиностроительная компания создала снегоболотоход ДТ-3ПМ. Последний пока не принят на вооружение, сейчас его продолжают испытывать. Собеседник Mil.Press Военное подчеркнул, что обе «Коробочки» призваны занять среднюю нишу между небольшими снегоходами и вездеходами типа «Трэкол» и крупными двухзвенными тягачами вроде ДТ-10 и ДТ-30. «Разработка сразу двух подобных машин показывает нужность подобной техники для военных», — резюмировал он.

Решение рекомендовать нижегородские снегоболотоходы министерству обороны приняли после серии арктических экспедиций, в том числе автономного марша из Тикси на остров Котельный (архипелаг Новосибирских островов). Экспедиция завершилась в конце февраля 2017 года.В ходе марша военные провели проверку внесенных изменений по результатам этапа приемочных испытаний транспортера-тягача ГАЗ-3344-20. По итогам оценки надежности машину рекомендовали принять на снабжение.

Справка: Масса ГАЗ-3344-20 — 8,7 тонн, грузоподъемность первого звена — 500 кг, второго — две тонны, она может принять на борт 16 человек. Снегоболотоход оснащается отечественным дизелем ЯМЗ-53402-10 или американским Cummins ISB4.5E3. ГАЗ-3344 предназначен для перевозки людей, грузов и оборудования в особо тяжелых дорожных и климатических условиях. Машина применяется в нефтегазовом комплексе, геологии, геофизике, энергетике, подразделениях МЧС и силовых ведомств.

ДТ-3ПМ предназначен для транспортировки личного состава, вооружений и военной техники, а также буксировки артсистем и прицепов армейских подразделений в особо тяжелых природно-климатических условиях, таких как снежная целина, тундра, лесисто-болотная и гористая местности. Масса машины в снаряженном состоянии — 11,4 тонны, грузоподъемность первого звена — 0,75 тонны, второго — 2,25 тонны. Вместимость — пять человек в кабине первого звена, и 12 — на грузовой платформе (в салоне) второго. Машину оснастили двигателем ЯМЗ-53677 (312 л.с.).