В Удмуртии ввели в строй новую молочную ферму

Новая молочно-товарная ферма на 212 голов открылась в СПК «Оркино» Алнашского района.

В доильно-молочном блоке смонтирована установка «Елочка 2×8» с набором необходимых функций, позволяющих в автоматическом режиме следить и за качеством молока, и за здоровьем животных. Содержание скота беспривязное, будет внедрена прогрессивная поточно-цеховая система — коровы будут разделены по группам по физиологическому состоянию. Заметно отличается ферма и внешне — имеет арочную конструкцию. Такие фермы в Удмуртии начали возводиться относительно недавно. Комфортные условия для работы получили и сами животноводы. Так, теперь свой отдельный рабочий кабинет имеют техник-осеменатор, ветеринарный врач, оборудуют и уютный красный уголок.

Еще недавно все эти технологии производства для коллектива СПК «Оркино» являлись в новинку. Как отметила председатель Марина Захарова, свое дойное поголовье они до сегодняшнего дня были вынуждены содержать в помещении 1970-ых годов постройки. Первый камень в строительство новой фермы был заложен в конце 2016 года — новоселье, действительно, оказалось долгожданным. За это время в объект вложено 21 млн руб., рамках региональной программы «1 миллион тонн молока» хозяйству были выделены субсидии в размере 4,2 млн. рублей.

Как отметил глава, «Оркино» — небольшое хозяйство, общее поголовье КРС составляет всего 450 голов, из них 197 дойных коров. Но при этом одно из сильных хозяйств района. Здесь добиваются результатов, достойных крупных ведущих сельхозпредприятий: молочная продуктивность — более 7 тыс. кг на корову, урожайность зерна по итогам прошлого полевого сезона получена на уровне 25 ц/га. Гости пожелали, чтобы в этом коровнике надои молока росли ежегодно. В планах уже заложено нарастить поголовье коров.