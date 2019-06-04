Парк «Цветник» открылся после реконструкции в Пятигорске

Созданный в XIX веке парк «Цветник», по которому гулял еще Михаил Лермонтов, открылся во вторник после реконструкции в Пятигорске, средства на благоустройство парка были получены посредством курортного сбора.

Теперь все отдыхающие и жители города могут насладиться этим парком. На всю работу затрачено порядка 35 млн рублей, и эти средства собраны за счет средств курортного сбора.

На сегодняшний день завершены основные работы по реконструкции «Цветника». На всем протяжении центральной аллеи уложена новая цветная тротуарная плитка, заменены садовые диваны, светильники и урны. На территории парка появился полукруглый танцпол с покрытием из природного машукского камня.

Сеть прогулочных дорожек с покрытием из дробленого красного камня останется. В парке высажено более 166 тыс. однолетних и многолетних цветов, 724 единицы декоративного кустарника и 83 дерева разных пород. Кроме того, в парке есть 12 низкорослых пальм. Наполнение многоуровневых клумб-цветников подобрано так, что парк будет «раскрашен» цветами с ранней весны до поздней осени.