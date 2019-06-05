РЛС 55Ж6У Небо-УЭ во Вьетнаме

В репортаже военных новостей вьетнамского телеканала QPVN впервые продемонстрирована трехкоординатная РЛС дежурного режима обнаружения и сопровождения воздушных объектов метрового диапазона 55Ж6У Небо-УЭ разработки Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники (Россия). Ранее о поставках данных РЛС во Вьетнам не сообщалось.

РЛС предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей разных классов — самолетов, крылатых и управляемых ракет, малоразмерных гиперзвуковых, баллистических, малозаметных с использованием технологии stealth. В том числе в автоматическом режиме и при работе как автономно так и в составе АСУ соединений ПВО. РЛС обеспечивает распознавание классов целей, определение государственной принадлежности воздушных объектов, пеленгацию постановщиков активных помех. При сопряжении с вторичным радиолокатором РЛС может использоваться в качестве трассового локатора для управления воздушным движением.

Диапазон длин волн — метровый (13 рабочих точек, VHF / HF)

Дальность обнаружения максимальная — 700 км

Дальность обнаружения и измерения трех координат цели типа «истребитель» (ЭПР — 2.5 кв.м):

по дальности на высоте:

— 500 м — 65 / 70 км

— 3000 м — 170 км

— 10000 м — 310 км

— 20000 м и более — 400 км

по азимуту — 360 град

по углу места — до 16 град.

по высоте — 70 км

Дальность обнаружения и измерения трех координат цели типа «гиперзвуковая КР» (ЭПР — 0.9 кв.м):

по дальности на высоте:

— 10000 м — 250 км

— 20000-50000 м — 300 км

Верхняя граница зоны обнаружения (без измерения высоты) при углах места более 16 град.:

по высоте — 20 км