РЛС 55Ж6У Небо-УЭ во Вьетнаме
В репортаже военных новостей вьетнамского телеканала QPVN впервые продемонстрирована трехкоординатная РЛС дежурного режима обнаружения и сопровождения воздушных объектов метрового диапазона 55Ж6У Небо-УЭ разработки Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники (Россия). Ранее о поставках данных РЛС во Вьетнам не сообщалось.
РЛС предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей разных классов — самолетов, крылатых и управляемых ракет, малоразмерных гиперзвуковых, баллистических, малозаметных с использованием технологии stealth. В том числе в автоматическом режиме и при работе как автономно так и в составе АСУ соединений ПВО. РЛС обеспечивает распознавание классов целей, определение государственной принадлежности воздушных объектов, пеленгацию постановщиков активных помех. При сопряжении с вторичным радиолокатором РЛС может использоваться в качестве трассового локатора для управления воздушным движением.
Диапазон длин волн — метровый (13 рабочих точек, VHF / HF)
Дальность обнаружения максимальная — 700 км
Дальность обнаружения и измерения трех координат цели типа «истребитель» (ЭПР — 2.5 кв.м):
по дальности на высоте:
— 500 м — 65 / 70 км
— 3000 м — 170 км
— 10000 м — 310 км
— 20000 м и более — 400 км
по азимуту — 360 град
по углу места — до 16 град.
по высоте — 70 км
Дальность обнаружения и измерения трех координат цели типа «гиперзвуковая КР» (ЭПР — 0.9 кв.м):
по дальности на высоте:
— 10000 м — 250 км
— 20000-50000 м — 300 км
Верхняя граница зоны обнаружения (без измерения высоты) при углах места более 16 град.:
по высоте — 20 км
по углу места — 45 град.
05.06.1921:04:52