Рязанское научно-производственное предприятие «Александр» представило УФ-пеленгатор



Прототип УФ-пеленгатора с матрицей разрешением 2048×2048

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Рязанское научно-производственное предприятие «Александр» привезло на выставку HeliRussia прототип УФ-пеленгатора с матрицей разрешением 2048×2048. Он войдет в состав авиационного бортового комплекса обороны «Президент-С».

Внедрение матрицы высокого разрешения CMOSIS/ams CMV4000 позволило снизить частоту ложных тревог.

В будущем массогабаритные характеристики нового УФ-пеленгатора приведут в соответствие образцам предыдущего поколения, чтобы упростить замену. Также разработчики обеспечат совместимость интерфейсов оборудования.

Ультрафиолетовые пеленгаторы предназначены для обнаружения факта пуска ракет противником. В состав авиационного бортового комплекса обороны «Витебск» (экспортное название — «Президент-С») входят четыре ультрафиолетовых пеленгатора пуска ракет Л370-2 производства НПО «ГИПО».

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