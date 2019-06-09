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Производство

Фоторепортаж производства мебели ИКЕА в Великом Новгороде

Сегодня мы с вами побываем на фабрике ООО «ИКЕА Индастри Новгород». Забегая вперёд, скажу, там всё на высоте: чистота и порядок, максимальная автоматизация и, конечно же, здоровая культура производства.

  • IMG_6579
  • IMG_6579
  •  © farm5.staticflickr.com

Новая фабрика по производству мебели в Новгородской области была торжественно открыта 7 сентября 2016 года. И она стала тем дополняющим звеном в производственной цепочке от древесностружечной плиты до почти готового изделия. Почему почти, да всё просто, ведь каждая фабрика ИКЕА, в том числе и в России, специализируется лишь на нескольких позициях, которые позже встречаются и превращаются уже в готовые стенки, кухни, кровати, столы и т. д. В нашем случае фабрика выпускает так полюбившиеся покупателям каркасы гардеробов ПАКС и каркасы кухонь МЕТОД, а также их разновидности.2.

  • IMG_6539
  • IMG_6539
  •  © farm5.staticflickr.com

Наши древесно-стружечные плиты, поступившие сюда с соседнего производства, здесь последовательно проходят через участки раскроя, кромко-облицовки, сверления и упаковки. На финише получаются законченные каркасы, к котором, покупателю останется только подобрать понравившиеся двери.3.

  • IMG_6544
  • IMG_6544
  •  © farm5.staticflickr.com

4. Линия раскроя и продольной кромкооблицовки.

  • IMG_6555
  • IMG_6555
  •  © farm5.staticflickr.com

На первом этапе в зоне распиловки происходит раскрой плиты ДСП на детали. Между прочим, в России таких форматно-раскроечных центров немного, а в мебельной промышленности это один из крупнейших. Объём раскраиваемого материала — до 70 куб. метров в час, или до 250 тыс. куб. метров в год.5.

  • IMG_6560
  • IMG_6560
  •  © farm5.staticflickr.com

6. Кромкооблицовочный станок IMA Combima II. Он способен обрабатывать детали на скорости 90 м/мин.

  • IMG_6584
  • IMG_6584
  •  © farm5.staticflickr.com

После того, как плиты ДСП распилили на нужные заготовки, они поступают в специальные машины, в которых им наклеивают кромки. По сути, всё проходит в автоматическом режиме, оператору остаётся лишь следить за порядком.7.

  • IMG_6599
  • IMG_6599
  •  © farm5.staticflickr.com

8.

  • IMG_6594ss
  • IMG_6594ss
  •  © farm5.staticflickr.com

9.

  • IMG_6609
  • IMG_6609
  •  © farm5.staticflickr.com

Что касается оснащенности, тут и без лишних слов всё понятно. Причём часть оборудования было разработано и изготовлено специально для новгородской фабрики. На заводе установлены три линии сверления с оборудованием компании Biesse, форматно-раскроечный центр Schelling FH3, обрабатывающий центр с ЧПУ Weeke Venture 220М от Homag Group, оборудование для формирования коробок и упаковки продукции Biele. Автоматические столы подачи производства компании Schelling, автоматические склады и тележки. Этот хвалебный список можно и дальше продолжать.10.

  • IMG_6635ss
  • IMG_6635ss
  •  © farm5.staticflickr.com

11.

  • IMG_6645
  • IMG_6645
  •  © farm5.staticflickr.com

12.

  • IMG_6666
  • IMG_6666
  •  © farm5.staticflickr.com

После наклейки кромки детали отправляются на линию сверления. Как я уже сказал выше, их тут три таких. Каждый станок на линии может делать до 5 000 отверстий в минуту.13.

  • IMG_6709
  • IMG_6709
  •  © farm5.staticflickr.com

14.

  • IMG_6711
  • IMG_6711
  •  © farm5.staticflickr.com

15.

  • IMG_6715
  • IMG_6715
  •  © farm5.staticflickr.com

А далее упаковка. И опять три линии. Одна из них предназначена для упаковки полок в термоусадочную плёнку, разработана для производства 2,6 млн упаковок в год. Она способна производить до 30 упакованных пакетов и укладывать до 12 рядов за минуту. Вторая линия спроектирована для упаковки мебели моделей Pax и Metod в картонные коробки. Её производительность до 12 коробок в минуту. Линия имеет в своем составе автоматическую машину для сборки и запечатывания коробок Fefco 410. Третья же линия предназначена для упаковки изделий моделей Pax и Metod в картонные коробки. По своему функционалу она аналогична своим сестрёнкам, отличие лишь состоит в том, что на ней упаковываются более тяжелые составляющие мебели, например, стенки шкафов.16.

  • IMG_6686
  • IMG_6686
  •  © farm5.staticflickr.com

17. Производительность участка обмотки — более 1 штабеля в минуту.

  • IMG_6670
  • IMG_6670
  •  © farm5.staticflickr.com

18.

  • IMG_6719ss
  • IMG_6719ss
  •  © farm5.staticflickr.com

19.

  • IMG_6739
  • IMG_6739
  •  © farm5.staticflickr.com

Ещё раз напомню, что инвестиции «ИКЕА Индастри» в эту мебельную фабрику в Новгородской области составили почти 4 млрд рублей, что является крупнейшим капиталовложением ИКЕА в России. А её максимальная производственная мощность составляет 7 млн товарных единиц в год.20.

  • IMG_6753
  • IMG_6753
  •  © farm5.staticflickr.com

21.

  • IMG_6759
  • IMG_6759
  •  © farm5.staticflickr.com

22.

  • IMG_6847
  • IMG_6847
  •  © farm5.staticflickr.com

На сегодняшний день в двух производственных подразделениях предприятия (включая Завод ДСП) работают более 500 сотрудников, причём в основном молодежь.23.

  • IMG_6772
  • IMG_6772
  •  © farm5.staticflickr.com

По завершении процесса упаковки все паллеты автоматически перемещаются на склад готовой продукции по приводным рольгангам и автоматическим тележкам.24.

  • IMG_6793
  • IMG_6793
  •  © farm5.staticflickr.com

Ну что, пора подводить итоги. Получается, все пять основных принципов ИКЕА здесь внедрены на деле, а не на словах: форма, качество, экологичность, функциональность и низкая цена. И как теперь посещать аналогичные заводы после такой красоты?25.

  • IMG_6812ss
  • IMG_6812ss
  •  © farm5.staticflickr.com

26. Склад готовой продукции

  • IMG_6803ss
  • IMG_6803ss
  •  © farm5.staticflickr.com

27. Примеры кухонь серии МЕТОД

  • IMG_6853
  • IMG_6853
  •  © farm5.staticflickr.com

28. А это гардеробы ПАКС

  • IMG_6856
  • IMG_6856
  •  © farm5.staticflickr.com

29. Большое спасибо пресс-службе ООО «ИКЕА Индастри Новгород» за возможность здесь побывать, а всем сотрудникам предприятия за тёплый приём!

  • IMG_6730ss
  • IMG_6730ss
  •  © farm5.staticflickr.com

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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https://zavodfoto.livejournal.com/6326767.html

обзор, производство
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    09.06.1916:58:07

    Мебель у ИКЕА конечно ужасна. Но для массы пусть будет.

    #1135003
    • Нет аватара termometrix
      09.06.1917:49:55

      Мебель у ИКЕА конечно ужасна. Но для массы пусть будет.

      Ну конечно индивидуальные проекты мебели в отличие от типовых не имеют себе равных…

      Отредактировано: termometrix~17:50 09.06.19
      #1135015
    • Нет аватара AlexCrazy
      09.06.1918:28:31

      любая мебель может быть ужасной — все дело в личном выбора каждого. есть группы людей которым вообще пофиг внешний вид, вот тупо совсем, им главное функционал. Главно что сейчас есть на рынке широкий выбор. А ужасная мебель была в СССР — потому как ее по сути и не было, выбора не было.

      Отредактировано: AlexCrazy~18:29 09.06.19
      #1135019
  • Нет аватара termometrix
    09.06.1917:18:42

    Нужно импортозамещение в области мебельного машиностроения

     http://gorelovskiy.ru/content/2071-centr-chpu 

    •  © gorelovskiy.ru

    Форматно-раскроечный станок САРАТОВКА 3200

    •  © stanpark.ru

    Кромкооблицовочный станок Бурлак 6.3

    •  © vita.ooo

    Отредактировано: termometrix~18:56 09.06.19
    #1135006
  • Нет аватара termometrix
    09.06.1917:20:12

    Может ли отечественное оборудование для производства мебели стать более востребованным, чем сейчас? Как скоро это может произойти и от каких факторов зависит?

    Игорь Косухин:

    — После распада СССР отечественное машиностроение пришло в упадок и до сих пор никак не достигнет прежнего уровня. Станки отечественного производства смогут конкурировать с машинами европейских изготовителей, только если для развития этого направления машиностроения правительство начнет помогать российским предприятиям. Чтобы организовать выпуск отечественного оборудования, требуются площади, обученный персонал, сырье. Новое предприятие еще не успевает толком наладить технологический процесс, как приходит время платить налоги.

    Иван Дементьев:

    — В нашей стране есть заводы, выпускающие оборудование мирового уровня для лесопиления и глубокой переработки древесины. Машины для изготовления мебели российского производства представлены только в сегментах фрезерных станков с ЧПУ, вакуумных прессов, покрасочного оборудования и на некоторых других позициях. Российских мебельных станков, таких как раскроечные, кромкооблицовочные и сверлильно­-присадочные, на рынке просто нет. Вернее, есть энтузиасты, пытающиеся собирать из готовых комплектующих такие станки, вот только их качество и конкурентоспособность оставляют желать лучшего. Будем реалистами и признаем, что в этом вопросе мы отстаем от индустриально развитых стран

    Алексей Горбачевский:

    — Это зависит от многих, прежде всего экономических, факторов. Отлаженная система кооперации производителей комплектующих способна сделать отечественное оборудование конкурентным. Большинство производителей мебельных станков в Европе — это малые и средние сборочные производства, как правило, небольшие семейные предприятия.

    Отредактировано: termometrix~17:21 09.06.19
    #1135007
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