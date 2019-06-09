Фоторепортаж производства мебели ИКЕА в Великом Новгороде

Сегодня мы с вами побываем на фабрике ООО «ИКЕА Индастри Новгород». Забегая вперёд, скажу, там всё на высоте: чистота и порядок, максимальная автоматизация и, конечно же, здоровая культура производства.

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Новая фабрика по производству мебели в Новгородской области была торжественно открыта 7 сентября 2016 года. И она стала тем дополняющим звеном в производственной цепочке от древесностружечной плиты до почти готового изделия. Почему почти, да всё просто, ведь каждая фабрика ИКЕА, в том числе и в России, специализируется лишь на нескольких позициях, которые позже встречаются и превращаются уже в готовые стенки, кухни, кровати, столы и т. д. В нашем случае фабрика выпускает так полюбившиеся покупателям каркасы гардеробов ПАКС и каркасы кухонь МЕТОД, а также их разновидности.2.

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© farm5.staticflickr.com Наши древесно-стружечные плиты, поступившие сюда с соседнего производства, здесь последовательно проходят через участки раскроя, кромко-облицовки, сверления и упаковки. На финише получаются законченные каркасы, к котором, покупателю останется только подобрать понравившиеся двери.3.

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© farm5.staticflickr.com 4. Линия раскроя и продольной кромкооблицовки.

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© farm5.staticflickr.com На первом этапе в зоне распиловки происходит раскрой плиты ДСП на детали. Между прочим, в России таких форматно-раскроечных центров немного, а в мебельной промышленности это один из крупнейших. Объём раскраиваемого материала — до 70 куб. метров в час, или до 250 тыс. куб. метров в год.5.

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© farm5.staticflickr.com 6. Кромкооблицовочный станок IMA Combima II. Он способен обрабатывать детали на скорости 90 м/мин.

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© farm5.staticflickr.com После того, как плиты ДСП распилили на нужные заготовки, они поступают в специальные машины, в которых им наклеивают кромки. По сути, всё проходит в автоматическом режиме, оператору остаётся лишь следить за порядком.7.

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© farm5.staticflickr.com Что касается оснащенности, тут и без лишних слов всё понятно. Причём часть оборудования было разработано и изготовлено специально для новгородской фабрики. На заводе установлены три линии сверления с оборудованием компании Biesse, форматно-раскроечный центр Schelling FH3, обрабатывающий центр с ЧПУ Weeke Venture 220М от Homag Group, оборудование для формирования коробок и упаковки продукции Biele. Автоматические столы подачи производства компании Schelling, автоматические склады и тележки. Этот хвалебный список можно и дальше продолжать.10.

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© farm5.staticflickr.com После наклейки кромки детали отправляются на линию сверления. Как я уже сказал выше, их тут три таких. Каждый станок на линии может делать до 5 000 отверстий в минуту.13.

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© farm5.staticflickr.com А далее упаковка. И опять три линии. Одна из них предназначена для упаковки полок в термоусадочную плёнку, разработана для производства 2,6 млн упаковок в год. Она способна производить до 30 упакованных пакетов и укладывать до 12 рядов за минуту. Вторая линия спроектирована для упаковки мебели моделей Pax и Metod в картонные коробки. Её производительность до 12 коробок в минуту. Линия имеет в своем составе автоматическую машину для сборки и запечатывания коробок Fefco 410. Третья же линия предназначена для упаковки изделий моделей Pax и Metod в картонные коробки. По своему функционалу она аналогична своим сестрёнкам, отличие лишь состоит в том, что на ней упаковываются более тяжелые составляющие мебели, например, стенки шкафов.16.

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© farm5.staticflickr.com 17. Производительность участка обмотки — более 1 штабеля в минуту.

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© farm5.staticflickr.com Ещё раз напомню, что инвестиции «ИКЕА Индастри» в эту мебельную фабрику в Новгородской области составили почти 4 млрд рублей, что является крупнейшим капиталовложением ИКЕА в России. А её максимальная производственная мощность составляет 7 млн товарных единиц в год.20.

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© farm5.staticflickr.com На сегодняшний день в двух производственных подразделениях предприятия (включая Завод ДСП) работают более 500 сотрудников, причём в основном молодежь.23.

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© farm5.staticflickr.com По завершении процесса упаковки все паллеты автоматически перемещаются на склад готовой продукции по приводным рольгангам и автоматическим тележкам.24.

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© farm5.staticflickr.com Ну что, пора подводить итоги. Получается, все пять основных принципов ИКЕА здесь внедрены на деле, а не на словах: форма, качество, экологичность, функциональность и низкая цена. И как теперь посещать аналогичные заводы после такой красоты?25.

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© farm5.staticflickr.com 26. Склад готовой продукции

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© farm5.staticflickr.com 27. Примеры кухонь серии МЕТОД

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© farm5.staticflickr.com 28. А это гардеробы ПАКС

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© farm5.staticflickr.com 29. Большое спасибо пресс-службе ООО «ИКЕА Индастри Новгород» за возможность здесь побывать, а всем сотрудникам предприятия за тёплый приём!

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Пост сделан с содействием блогера Human RS!