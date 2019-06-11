На ЧерМК запустили агрегат перемотки рулонов

Череповецкий металургический комбинат (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»), завершил пуско-наладочные работы и ввел в технологический процесс агрегат перемотки рулонов (АПР-650) годовой производительностью 650 тыс. т. По графику выход АПР-650 на проектную мощность запланирован в третьем квартале 2019 г.

Общая стоимость проекта с учетом всей дополнительной инфраструктуры — около 1,2 млрд рублей.

«Пуск агрегата перемотки рулонов — это еще один шаг навстречу клиенту. У нас появится возможность выпускать качественный продукт с высокой добавленной стоимостью — сталь, пригодную для лазерной резки, широко востребованную в сфере автомобильной промышленности. Кроме того, благодаря этому проекту мы создали дополнительные рабочие места для специалистов города и региона. Для работы на АПР-650 и его обслуживания цех отделки металла № 2 пополнили более 30 человек», — отметил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

В течение мая персонал прошел обучение с участием специалистов компании «LDM» (Италия), которая обеспечила инжиниринг и поставку оборудования.

Агрегат перемотки рулонов предназначен для перемотки горячекатаного и горячекатаного травленого металла в рулонах, произведенного на станах 1700 и 2000. Технологическая линия включает в себя машину предварительной правки, торцовочные и кромкообрезные ножницы для обрезки дефектного переднего и заднего конца рулона, две листоправильные машины, обеспечивающие необходимый уровень планшетности металлопроката, а также установку финишной очистки щетками.

Проектную и рабочую документацию на строительство и монтаж АПР-650 выполнили специалисты компании «Северсталь-Проект» (входит в состав дивизиона «Северсталь Российская cталь»). В качестве генподрядчика выступила ГК «Черметстрой».