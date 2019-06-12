Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии России

Первая партия новых российских пистолетов «Удав» поступила военным, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в «Ростех») Альберт Баков.

В настоящее время проходит опытная войсковая эксплуатация. В этом году будет представлена и гражданская версия пистолета, ориентированная на спортсменов-стрелков.

«Удав» является полностью российской разработкой и собирается из отечественных комплектующих. Магазин самозарядного пистолета калибра 9 мм рассчитан на 18 патронов, что на 10 больше, чем у Макарова. Специально для «Удава» были разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.