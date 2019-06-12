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Армия и Флот

Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии России

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Первая партия новых российских пистолетов «Удав» поступила военным, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в «Ростех») Альберт Баков.

В настоящее время проходит опытная войсковая эксплуатация. В этом году будет представлена и гражданская версия пистолета, ориентированная на спортсменов-стрелков.

«Удав» является полностью российской разработкой и собирается из отечественных комплектующих. Магазин самозарядного пистолета калибра 9 мм рассчитан на 18 патронов, что на 10 больше, чем у Макарова. Специально для «Удава» были разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.

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https://iz.ru/888287/2019-06-12/noveishie-pistolety-udav-postupili-na-vooruzhenie-armii-rossii

Армия и Флот
  • Нет аватара MusclePump
    12.06.1913:18:43

    А почему пистолет ПЛ не приняли?

    #1135768
    • Олег Усачёв Олег Усачёв
      12.06.1913:55:47

      Пистолет Лебедева будет запущен концерном «Калашникова» в серийное производство в этом году. Его также планируется поставлять армии и полиции.

      Отредактировано: Олег Усачёв~13:58 12.06.19
      #1135776
      • Нет аватара Jub
        12.06.1914:34:58

        Опять 100500 моделей одинакового на вооружении одновременно?    

        #1135782
        • Олег Усачёв Олег Усачёв
          12.06.1914:41:55

          Нет конечно. Это как «Жигули» и «Москвич» у каждого своя фишка. Тем более, что у нас давно назрел вопрос замены ПМ. Никто не говорит, что их должно быть 50 модификаций. Лучше меньше, да лучше )))

          Отредактировано: Олег Усачёв~14:42 12.06.19
          #1135783
          • Нет аватара Jub
            12.06.1915:05:29

            Это как «Жигули» и «Москвич» у каждого своя фишка.

            У нас на замену ПМ последовательно поставили, поправьте меня диванного воена если я что-то забуду: ПММ в 4х совместимых с напильником по деталям сериях, ГШ в 4х несовместимых даже с напильникам по деталям сериях, ПЯ в двух сериях, еще был какой-то малосерийный Скиф, Гюрза под свой ни с чем не совместимый патрон, и какая-то здоровая бандура на замену Стечкину, тоже очередями стреляет, очень редкая.

            Сейчас собираются значит еще два пистолета добавить. Почему бы тогда просто не разрешить покупать каждому что хочет на мировом рынке? Там тысячи моделей!

            #1135794
            • Нет аватара brat_po_razumu
              12.06.1915:43:40

              на мировом рынке? Там тысячи моделей!

              Действительно — а почему так? Сотни разных моделей!

              А — потому, что универсального пистолета на все случаи жизни не бывает. Пистолеты — различаются, и если для одних целей-условий лучше этот — то для других целей-условий лучше другой.

              Так, ГШ-18 превосходен для основной ниши, для которой он и создавался: армейского пистолета, которым пользуются только в случае крайней необходимости (например при самообороне после катапультирования в тылу врага) — то есть лёгкого и компактного оружия самообороны офицеров-штабистов, танкистов, лётчиков. Такой пистолет должен быть в первую очередь лёгким (возможность ношения большего боекомплекта) и обеспечивать пробиваемость типового бронежилета 3 класс.

              В 2000 году ГШ-18 принят на вооружение спецподразделений Министерства юстиции России, в 2001 году — на вооружение спецподразделений и отдельных категорий сотрудников МВД России. В 2003 году, по результатам конкурса на новый армейский пистолет, способный заменить стоящий на вооружении пистолет Макарова, принят на вооружение российской армии. С декабря 2005 года включён в перечень наградного оружия. В сентябре 2006 года принят на вооружение прокуратуры России в качестве оружия для личной защиты прокуроров и следователей. Принят на вооружение Федеральной службы судебных приставов.

              ПЯ - гораздо лучше ГШ как спортивный и штурмовой пистолет (точность, малый подброс ствола, характер спуска, геометрия рукоятки для инстинктивной стрельбы).

              Для разных целей — используются разные отвертки и разные пистолеты.

              #1135806
        • Нет аватара brat_po_razumu
          12.06.1914:50:19

          В армии в реальных условиях испытывают новый вид оружия, пистолет Удав.

          Именно такое решение приняли наши специалисты — кстати, одни из лучших в мире.

          А почему ты бьешся головой об стену?

          #1135788
  • As sa As sa
    12.06.1914:42:08

    Не совсем понятно, зачем в статье упоминается Макаров. Совершенно для разных целей пистолеты.

    #1135784
    • Олег Усачёв Олег Усачёв
      12.06.1914:48:49

      Пистолет Удав заменит легендарный пистолет Макарова разработанный в 1948-м году и принятым на вооружение в 1951-м году.

      Отредактировано: Олег Усачёв~14:49 12.06.19
      #1135786
      • Нет аватара Jub
        12.06.1915:07:44

        А есть гарантия что именно заменит, то есть все ПМ спишут и заменят на Удав 1:1?

        #1135795
        • Нет аватара brat_po_razumu
          12.06.1915:15:11

          Какие гарантии могут быть сейчас, когда оружие еще не начали проверять, небольшая партия пистолетов только поступила для начала опытно-войсковой эксплуатации???

          Вот испытают — по результатам выдвинут конструкторам-разработчикам свои замечания-пожелания, те их учтут, модель усовершенствуют, ее снова испытают, и только потом — возможно, если заказчики будут удовлетворены! — поступит заказ на массовую партию этих пистолетов для армии.

          Отредактировано: brat_po_razumu~15:45 12.06.19
          #1135798
        • Нет аватара senima56
          12.06.1915:29:47

          «Удав» НЕ заменит ПМ! Об этом говорит даже сам конструктор А. Козлов. Ему дали ТТЗ создать определённый пистолет и он его сделал. А то что «Удав» замена ПМ-у придумали журналисты. Так оно и пошло.

          #1135802
  • Нет аватара senima56
    12.06.1914:46:11

    На первом фото «Удав» в дизайнерском исполнении, смотрится очень стильно! Жаль, что он так и остаётся «в единственном экземпляре»! А тот, что «пошёл на войсковые испытания», такое впечатление, что делался молотком и зубилом! Других инструментов у конструктора не было?! Я не говорю, что «Удав» плохой пистолет, но, простите, щели(!!!), через которые видно «белый свет»…это как-то не современно, особенно на фоне импортных моделей.

    Отредактировано: senima56~14:49 12.06.19
    #1135785
    • Олег Усачёв Олег Усачёв
      12.06.1914:53:37

      Оружие новое, я думаю у конструкторов ещё много времени на «шлифовку углов»

      Отредактировано: Олег Усачёв~14:54 12.06.19
      #1135789
      • Нет аватара senima56
        12.06.1915:04:20

        Я ОЧЕНЬ на это надеюсь. Давно и внимательно слежу за темой «современное стрелковое оружие российской армии» и было удивительно увидеть «Удав» в таком (простите) «корявом» исполнении! Тем более после информации, что «в дизайне пистолета участвовали известные автомобильные дизайнеры»! Я так понимаю, что на первом фото как раз тот самый дизайнер со своим вариантом «Удава». Очень симпатичный пистолет, я очень надеялся, что это именно та модель, которая попадёт в Армию.

        #1135793
        • Bdd Bdd
          12.06.1915:21:18

          особых отличий не вижу. наклон фасок планки? вы шутите? но соглашусь что внешне пистолет выглядит именно как будто это я в гараже делал рубанком

          #1135800
          • Нет аватара senima56
            12.06.1915:34:51

            Посмотрите в Google фото «Удава" — увидите «разницу».   

            #1135805
  • Bdd Bdd
    12.06.1915:12:49

    мне больше внешне нравится конечно ПЛ15/17

    #1135797
    • Нет аватара brat_po_razumu
      12.06.1915:29:49

      Правильнее сказать — на двух фото мне больше нравится внешний дизайн ПЛ.

      Потому как ПЛ можно сделать ту внешность, которая у Удава, и наоборот. Как Москвичу можно придать форму-навесить обшивку Жигулей, а Жигулям — обшивку Москвича. Об автомобилях или пистолетах как таковых — это ничего не говорит.

      #1135803
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