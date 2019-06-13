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Новые заводы и цеха

В Кировской области запущено новое производство домов из клееного бруса

  •  © kirovreg.ru

В Лузе Кировской области предприятием «Хольц Хаус» запущено новое производство домов из клееного бруса.

На сегодняшний день благодаря инвестиционным проектам «Хольц Хаус» создано более 250 рабочих мест, к концу года их численность достигнет 300, в бюджет Кировской области в этом году планируется привлечь до 70 миллионов рублей налогов.

В планах компании в ближайшей перспективе создать линию по глубокой переработке отходов деревообработки — производству топливных пеллет.

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https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=93435

Кировская область, производство
  • Нет аватара termometrix
    13.06.1923:14:29

    запущено новое производство домов из клееного бруса.

       

    #1136164
  • Нет аватара termometrix
    13.06.1923:35:11

    •  © plkdom.ru

    •  © plkdom.ru

    •  © severlesmaster.ru

    Баня

    •  © plkdom.ru

    Отредактировано: termometrix~23:36 13.06.19
    #1136170
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