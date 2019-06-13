В Кировской области запущено новое производство домов из клееного бруса

В Лузе Кировской области предприятием «Хольц Хаус» запущено новое производство домов из клееного бруса.

На сегодняшний день благодаря инвестиционным проектам «Хольц Хаус» создано более 250 рабочих мест, к концу года их численность достигнет 300, в бюджет Кировской области в этом году планируется привлечь до 70 миллионов рублей налогов.

В планах компании в ближайшей перспективе создать линию по глубокой переработке отходов деревообработки — производству топливных пеллет.