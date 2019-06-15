В Мегионе ХМАО открыт новый диализный центр

До сегодняшнего дня центры по оказанию помощи пациентам, страдающим хронической почечной недостаточностью, действовали в восьми населенных пунктах Югры. Вминувший понедельник свои двери распахнул еще один — в Мегионе. Он базируется в детской больнице «Жемчужинка», помещения которой адаптировали для этого вида медицинских услуг в самые кратчайшие сроки.

В Нижневартовском центре имеется двенадцать диализных мест, современная система очистки воды для диализа. Проводится автоматизированный перитонеальный диализ, позволяющий существенно улучшить качество жизни больных с терминальной почечной недостаточностью. Сейчас услугами центра пользуются до 48 человек.

Ближе, а значит, удобнее Теперь пациенты, которые раньше ездили в город из Мегиона, будут получать диализную терапию в своем городе. Здесь представлен тот же перечень услуг, что и в Нижневартовске. При этом получать их смогут не только жители Мегиона, но и близлежащих муниципалитетов. В новом центре работают восемь аппаратов «искусственная почка» — эта услуга для пациентов абсолютно бесплатная, пройти ее можно по полису обязательного медицинского страхования.

Напомним, с просьбой об открытии отделения гемодиализа в Мегионе выступили в декабре 2017 года местные жители, нуждающиеся в систематическом лечении острой и хронической почечной недостаточности с помощью аппарата «искусственная почка».