Фотофакт: открыт мост «Звезда Оби»
В Сургуте состоялось торжественное открытие второго автомобильного моста через Обь — «Звезда Оби». Новый объект возьмет на себя основную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров, которые входят в состав логистического направления «Арктика — Азия» и Северного широтного коридора. Кроме того, мост будет нести функцию южного обхода Сургута, что исключит движение транзитного транспорта через город и разгрузит улично-дорожную сеть крупнейшей в регионе городской агломерации. СУН следил за строительством от самого начала и до конца.
Напомню, что возведение моста началось в 2022 году. Финансирование выделялось из федерального и окружного бюджетов. В общем на строительство объекта потратили более 60 миллиардов рублей. Подрядчиком выступила компания «Мостострой-11». Мост ввели в эксплуатацию почти на 4,5 месяца раньше срока. По контракту его планировали сдать в феврале 2026 года.
Хронология строительства:
— В Югре продолжаются работы по строительству второго мостового перехода через реку Обь
— Строительная готовность нового моста через Обь превысила 80%
— Новый мост в Сургуте соединил берега Оби
— Новости дорожного строительства в Сибири
— Второй Сургутский мост: март 2025 г.
— Второй мост через Обь в Сургуте готов почти на 70%
— Строительство второго моста через реку Обь в Сургуте (итоги летнего сезона 2024 года)
— Второй Сургутский мост готов на 44%
— Тюменский «Мостострой-11» строит новую инфраструктуру России
— Тюменские строители возвели больше половины опор моста через Обь в Сургуте
— Новый мост через Обь в Сургуте готов к установке пролётов
— Строительство важных автодорожных мостов ведётся в Югре и Приангарье
— В Сургуте началось строительство второго моста через реку Обь
