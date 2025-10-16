MAX
Фотофакт: открыт мост «Звезда Оби»

© 86.ru

В Сургуте состоялось торжественное открытие второго автомобильного моста через Обь — «Звезда Оби». Новый объект возьмет на себя основную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров, которые входят в состав логистического направления «Арктика — Азия» и Северного широтного коридора. Кроме того, мост будет нести функцию южного обхода Сургута, что исключит движение транзитного транспорта через город и разгрузит улично-дорожную сеть крупнейшей в регионе городской агломерации. СУН следил за строительством от самого начала и до конца.

© 86.ru

Напомню, что возведение моста началось в 2022 году. Финансирование выделялось из федерального и окружного бюджетов. В общем на строительство объекта потратили более 60 миллиардов рублей. Подрядчиком выступила компания «Мостострой-11». Мост ввели в эксплуатацию почти на 4,5 месяца раньше срока. По контракту его планировали сдать в феврале 2026 года.

Хронология строительства:

Источник: t-l.ru

