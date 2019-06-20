В Подмосковье открылось новое металлообрабатывающее производство

Предприятие полного цикла обработки листового металла и труб «Лазер Процессинг» открыто в Богородском городском округе, на территории индустриального парка «Успенский» .

Современное оборудование, в том числе роботы, для резки, сгибания металлических листов и труб, сварочных работ. Продукция предприятия используется в авиа-машиностроении, медицинской и других сферах, оборонной промышленности.

Это предприятие стало восьмой производственной площадкой в индустриальном парке «Успенский». Общий объем инвестиций в проект составил 250 млн рублей. Планируется создать 70 рабочих мест.

Особенность производства компании — большой парк высокотехнологичного оборудования, которое для завода поставляет немецкая компания TRUMPF, являющаяся технологическим лидером в сфере металлообрабатывающих станков и лазеров для промышленного производства.

Laser Processing — компания, специализирующаяся в обработке листового и крупного металлопроката из стали, алюминия, меди, латуни с использованием лазерной резки, гибки, механической обработки и сварки. Предприятие работает в области субподряда, производит детали по чертежам заказчика, сферы применения продукции, которая выходит со станков производства, — машиностроение, стеллажная продукция, медицинское оборудование и др.