ВКС России получили два новейших боевых вертолёта Ми-28НМ

Воздушно-космические силы Российской Федерации получили два новейших вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник». Об этом сегодня, 23 июня, сообщили в холдинге «Вертолёты России».

Две боевые машины уже переданы министерству обороны Российской Федерации. Вскоре вертолёты будут подключены к государственным испытаниям. В 2020 году министерство обороны России получит ещё 6 вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».

Главным отличием улучшенного «Ночного охотника» от прежней версии, помимо надвтулочного радара кругового обзора, стала дублированная система управления — пилотировать вертолёт при необходимости может и лётчик-оператор. Кроме того, модернизация затронула практически все компоненты Ми-28НМ: фюзеляж, двигатели, аппаратура навигации и связи.

Вертолёт Ми-28НМ «Ночной охотник» может применять широкий спектр воздушных средств поражения, включая ракеты воздух — воздух. Таким образом данный вертолёт может сбивать ракеты противника. Он таже получил возможность работать с беспилотниками и применять ракеты, способные поражать цели на расстоянии свыше 25 километров. Сейчас «Ночной охотник» несёт ракеты с дальностью поражения до 15 километров.

До 2027 года министерство обороны России планирует закупить 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолётов Ми-28НМ «Ночной охотник».