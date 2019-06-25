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Новые заводы и цеха

Новое производство гофрокартона и бумажной тары открыли в Подмосковье

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В Клину Московской обл. на территории индустриального парка «КлинАвтоТранс» открылось новое предприятие по производству гофрированного картона и бумажной тары ООО «ЧелныУпак».

Производство расположилось на площади около 18 тыс. м2, инвестиции составили 284 млн руб. Сейчас на предприятии создано 80 рабочих мест, а после выхода на полную мощность их количество увеличится до 170-ти.

Свою продукцию завод «ЧелныУпак» планирует поставлять в крупные холдинговые кампании — Danone, ООО «Хенкель Рус», ООО «Барилла Рус», АО «Холдинговая компания «АК Барс» и др. К 2020 г. мощность предприятия увеличится до 12 млн м2 гофротары в месяц.

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https://programlesprom.ru/novoe-proizvodstvo-gofrokartona-i-bumazhnoi-tary-otkry-li-v-podmoskove/

Целлюлозно-бумажная промышленность, ООО «ЧелныУпак»
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