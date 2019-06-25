«Авиастар-СП» получил сертификат на аэродром «Ульяновск-Восточный»

Ульяновское самолетостроительное предприятие АО «Авиастар-СП» получило Сертификат соответствия требованиям, предъявляемым к аэродромам гражданской авиации, на аэродром «Ульяновск-Восточный». Документ выдан Управлением аэропортовой деятельности Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) сроком на 5 лет.

Он дает право «Ульяновск-Восточному», который в первую очередь является аэродромом экспериментальной авиации, принимать регулярные и чартерные рейсы гражданской авиации без ограничений.

— Теперь возможности заводского аэродрома распространяются практически на все типы воздушных судов, — отмечает директор обособленного структурного подразделения «Международный аэропорт Ульяновск-Восточный» Владимир Гортиков. — В настоящее время"Ульяновск-Восточный" сотрудничает с авиакомпаниями «Волга-Днепр», «Авиаконцитотранс»,"Cubana de Aviación",«SprintAir» (Польша), Уральским заводом гражданской авиации, ведутся переговоры с еще несколькими компаниями, желающими базироваться в аэропорту.

Получению Сертификата предшествовала большая подготовительная работа: приведено в порядок светосигнальное оборудование, устранены препятствия в зоне взлета и посадки ВС, обследованы на соответствие заявленным характеристикам высотные препятствия, находящиеся в зоне аэродрома, изучены бетонные покрытия (на предмет твердости и шероховатости). Оценку производили компетентные экспертные комиссии ФГУП «ГосНИИГА» и других организаций.

Сегодня продолжается реконструкция аэродромной базы «Ульяновск-Восточный» по программе развития ОПК страны. На завершающем этапе находится строительство нового корпуса контрольно-диспетчерского пункта (КДП), соответствующего самым современным требованиям. Помимо служб по обеспечению полетов, в нем будет расположена современная аварийно-спасательная станция. На аэродроме планируется установить современный комплекс радиотехнического оборудования, реконструировать электрические, тепловые и водопроводные сети. Кроме того, будет построен новый водозаборный узел, очистные сооружения, произведена санация взлетно-посадочной полосы. Санация должна сохранить ВПП и рулежные дорожки до второго этапа реконструкции, когда будет произведена замена верхнего слоя бетонного покрытия, установлено новое современное светосигнальное оборудование. Также на втором этапе будет обновлено периметральное ограждение аэропорта на более современное с подключением средств видеонаблюдения и охранной сигнализации.