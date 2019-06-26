Ростех на форуме «Армия-2019» впервые представил Ми-38Т

Опытный образец среднего транспортно-десантного вертолета Ми-38Т прибыл на аэродром «Кубинка» для участия в Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Вертолет представлен на статической экспозиции холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех).

В настоящее время первый серийный образец Ми-38Т завершает комплекс летных испытаний перед поставкой Министерству обороны РФ. После передачи военным машина присоединится к программе совместных специальных летных испытаний (ССЛИ), по итогам которых Ми-38Т будет принят на вооружение. В рамках начального этапа ССЛИ обучение пилотированию Ми-38Т прошли летчики-испытатели Государственного летно-испытательного центра ВКС России (ГЛИЦ).

Ми-38Т создан на базе сертифицированного гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением для решения транспортных-десантных задач. На вертолете предусмотрена возможность переоборудования в санитарный вариант и установка дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета до 1600 км.

Ми-38 оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117 В отечественного производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях. Также вертолет оснастили дополнительными опорами на шасси для посадки на мягкий грунт и снег. Установленный интегрированный комплекс бортового оборудования ИБКО-38 предоставляет экипажу информацию с высоким качеством, обеспечивающую высокий уровень безопасности выполнения полетов. В салоне вертолета расположены легкосъемные посадочные места, съемное санитарное оборудование и рольганговое оборудование для погрузки, выгрузки и транспортировки грузов.

Область применения вертолетов Ми-38 — перевозка грузов и пассажиров, поисково-спасательные операции, VIP-перевозки. Все это — в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат.