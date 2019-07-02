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Города и сёла России

На месте разрушенного взрывом дома в Магнитогорске открыли сквер

В память о погибших в нем высадили 39 молодых кленов.

  •  © www.magcity174.ru

К обустройству двора дома по проспекту К.Маркса, 164 приступили в апреле этого года. Сначала рабочие вывезли лишний грунт, убрали под землю теплотрассу и электрический кабель для уличного освещения. Позади и один из главных этапов — закладка уцелевшей арки и утепление торцов, нанесение граффити в виде птиц и белых облаков.

  •  © www.magcity174.ru

Сейчас на месте 7 и 8 подъездов обустроили пешеходный тротуар с лавочками, поставили ограничительные блоки, чтобы сюда не заезжали машины. Здесь высадили 39 молодых кленов по количеству погибших. А по периметру — живую изгородь из кизильника. Появилась в новом сквере и спортивная площадка.

  •  © www.magcity174.ru

Благоустроили территорию вдоль самого дома: расширили проезд, сделали паковочные карманы. Помимо самого сквера капитально отремонтировали детский клуб, в котором взрывная волна выбила все стекла.

  •  © www.magcity174.ru

Все работы, как и планировалось, были завершены накануне Дня города.

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http://www.magcity174.ru/news/52559-okolo-postradavshej-mnogojetazhki-razbili-skver.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Магнитогорск, сквер
  • Нет аватара MusclePump
    02.07.1911:16:22

    Все супер с парком и благоустройством, но посмотрите на 2 фото как убого смотрится этот серый обшарпанный дом.

    Ох уж это советское наследие хрущевок и тусклых серых многоэтажек. Сколько таких по стране просто не счесть. И от них надо избавлять людей и сносить так как они ни красоты городу не дают да и жить в них не очень хорошо. Вместо них строить комфортные, яркие с современной архитектурой дома.

    Отредактировано: MusclePump~11:38 02.07.19
    #1140877
    • Нет аватара termometrix
      02.07.1912:40:23

      но посмотрите на 2 фото как убого смотрится этот серый обшарпанный дом.

      Ох уж это советское наследие хрущевок и тусклых серых многоэтажек. Сколько таких по стране просто не счесть. И от них надо избавлять людей и сносить так как они ни красоты городу не дают да и жить в них не очень хорошо.

      Часть из них можно капитально отремонтировать по немецкому образцу.

      #1140892
      • Нет аватара MusclePump
        02.07.1915:31:08

        1) Так то да, НО мы не Германия и денег явно на это нет.

        2) К тому же немцы капитально ремонтировали такие дома в 90-е т. е. 20-25 лет назад когда еще был значительный ресурс у данных домов, а сейчас уже нету смысла деньги вкладывать в их ремонт. Проще снести и построить новый.

        #1140921
        • Нет аватара termometrix
          02.07.1919:27:37

          и денег явно на это нет

          Думаю есть.По той причине существует фонд реформирования ЖКХ.Увы,ремонты в Германии сделаны эстетичнее и правильнее,имхо.

          Проще снести и построить новый.

          А откуда столько денег у населения?У государства частично есть,но лишь частично.Новые дома стоят мягко говоря недешево,материалы,инфраструктура,и речь идет о домах для 60-70 млн человек, гигантский ресурс надо выделить.

          #1140991
    • Нет аватара OmonRa
      02.07.1912:42:46

      И как это сделать? Наверняка многие (если не все) квартиры в частной собственности.

      Просто так расселять? За счет государства?

      #1140893
      • Нет аватара MusclePump
        02.07.1915:24:24

        А никак это не сделать быстро. От этого мы избавимся только через десятилетия к сожалению когда сами дома из-за возраста начнут приходить в аварийное состояние и их вынуждены будут расселять и сносить.

        Самое главное чтобы не повторили ошибок советской власти и взамен этих не строили такие же убогие, серые бетонные коробки.

        Отредактировано: MusclePump~15:26 02.07.19
        #1140920
        • Нет аватара Shelpakov
          02.07.1915:53:27

          Убогость сторонится сейчас. И мне как-то безработицы как выглядит дом мне больше интересует какого он качества и где рядом школа, больница, детский сад, парк, спортивные секции и т. д. А ваш бред пожалуйста суйте себе в з.

          Отредактировано: Shelpakov~15:54 02.07.19
          #1140931
  • Нет аватара Bars
    02.07.1919:04:59

    Ну я считаю, что современные дома не лучше советских, сейчас впрочем и панельки то стали делать такими, что и не опознаешь панельку, как в Финляндии, а Финляндия в основе строит панельку переработанную с советских проектов.

    Сейчас строят как можно дешевле, шумка -0, Х-ПВХ водоснабжение,отопление и пожарка просто — даже мысли не допускают. Так что старые дома ещё могут фору дать новым, их нужно модернизировать, и цвета применять не радужные, а спокойные, не стареющие и ненаедавшие, типа кофе, какао, белый, черный и т. д.

    #1140988
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