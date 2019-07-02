На месте разрушенного взрывом дома в Магнитогорске открыли сквер

В память о погибших в нем высадили 39 молодых кленов.

К обустройству двора дома по проспекту К.Маркса, 164 приступили в апреле этого года. Сначала рабочие вывезли лишний грунт, убрали под землю теплотрассу и электрический кабель для уличного освещения. Позади и один из главных этапов — закладка уцелевшей арки и утепление торцов, нанесение граффити в виде птиц и белых облаков.

Сейчас на месте 7 и 8 подъездов обустроили пешеходный тротуар с лавочками, поставили ограничительные блоки, чтобы сюда не заезжали машины. Здесь высадили 39 молодых кленов по количеству погибших. А по периметру — живую изгородь из кизильника. Появилась в новом сквере и спортивная площадка.

Благоустроили территорию вдоль самого дома: расширили проезд, сделали паковочные карманы. Помимо самого сквера капитально отремонтировали детский клуб, в котором взрывная волна выбила все стекла.

Все работы, как и планировалось, были завершены накануне Дня города.

https://www.chel.kp.ru/on...yxnews&utm_medium=desktop