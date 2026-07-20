В аэропорту Магнитогорска состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание нового терминала внутренних воздушных линий. Реализация проекта станет крупнейшим этапом развития аэропортового комплекса в современной истории и позволит создать современную пассажирскую инфраструктуру.
Из аэропорта Магнитогорска ежедневно выполняется от трех до пяти рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды. Пропускная способность действующего терминала составляет 100 пассажиров в час.
По проекту, новый терминал займет площадь более 6 тыс. м², его пропускная способность составит более 200 пассажиров в час. В аэровокзальном комплексе будет расположено 10 стоек регистрации, 3 выхода на посадку, 2 телетрапа, современная зона выдачи багажа и полный комплекс сервисов для пассажиров. Проект терминала разработал подведомственный Росавиации институт «Аэропроект».
Помимо нового здания аэровокзала будет создан перрон, привокзальная площадь с автостоянками и остановками общественного транспорта, очистные и энергетические сооружения.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В ООО «Огнеупор» (Магнитогорск, Челябинская область, ...си для бетона — увеличится до десяти тысяч тонн в год.
- Детали для автомобилей Lada Vesta и Largus начали выпускать в Маг... а Lada Vesta оснащалась рулевым наконечником корейского производства.
- Торжественное открытие жилого блока состоялось 29 августа. Жилой блок входи...новной целью которого будет реабилитация и восстановление спортсменов.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0