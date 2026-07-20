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artal Авиация

В аэропорту Магнитогорска началось строительство нового терминала внутренних воздушных линий

В аэропорту Магнитогорска состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание нового терминала внутренних воздушных линий. Реализация проекта станет крупнейшим этапом развития аэропортового комплекса в современной истории и позволит создать современную пассажирскую инфраструктуру.

Из аэропорта Магнитогорска ежедневно выполняется от трех до пяти рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды. Пропускная способность действующего терминала составляет 100 пассажиров в час.

По проекту, новый терминал займет площадь более 6 тыс. м², его пропускная способность составит более 200 пассажиров в час. В аэровокзальном комплексе будет расположено 10 стоек регистрации, 3 выхода на посадку, 2 телетрапа, современная зона выдачи багажа и полный комплекс сервисов для пассажиров. Проект терминала разработал подведомственный Росавиации институт «Аэропроект».

Помимо нового здания аэровокзала будет создан перрон, привокзальная площадь с автостоянками и остановками общественного транспорта, очистные и энергетические сооружения.

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Источник: mintrans.gov.ru

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