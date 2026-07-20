В аэропорту Магнитогорска состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание нового терминала внутренних воздушных линий. Реализация проекта станет крупнейшим этапом развития аэропортового комплекса в современной истории и позволит создать современную пассажирскую инфраструктуру.

Из аэропорта Магнитогорска ежедневно выполняется от трех до пяти рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды. Пропускная способность действующего терминала составляет 100 пассажиров в час.

По проекту, новый терминал займет площадь более 6 тыс. м², его пропускная способность составит более 200 пассажиров в час. В аэровокзальном комплексе будет расположено 10 стоек регистрации, 3 выхода на посадку, 2 телетрапа, современная зона выдачи багажа и полный комплекс сервисов для пассажиров. Проект терминала разработал подведомственный Росавиации институт «Аэропроект».

Помимо нового здания аэровокзала будет создан перрон, привокзальная площадь с автостоянками и остановками общественного транспорта, очистные и энергетические сооружения.