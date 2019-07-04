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Новые заводы и цеха

В Подмосковье открыто новое производство клинических лабораторных продуктов

  • Богородский Индустриальный Парк
  • Богородский Индустриальный Парк
  •  © archvestnik.ru

На территории индустриального парка «Богородский» японская компания «Сисмекс Продакшн Рус» открыла производство клинических лабораторных продуктов, применяющихся в области здравоохранения для профилактика заболеваний, их ранней диагностики, определения курсов лечения.

— Наш новый резидент — известный мировой лидер в области диагностических решений для медицинских лабораторий. Это высокотехнологичное предприятие. 143 миллиона рублей инвестировано в рамках этого проекта, эта цифра в дальнейшем будет доведена до 1 миллиарда рублей, это серьёзные инвестиции, — расказали в администрации Богородского городского округа.

По словам генерального директора управляющей компании «Парк Ногинск» индустриального парка «Богородский» Олега Карцова, компания «Сисмекс» стала 41-м резидентом ногинской индустриальной зоны, на территории которой работают 40 компаний из 12 стран мира. Это вторая японская компания, которая решила развивать свой бизнес на территории Богородского округа.

С момента своего основания в 1968 году японская компания Sysmex Corporation наладила выпуск широкого ассортимента продукции и услуг, основанных на передовых технологиях и ноу-хау в области лабораторных испытаний. Сегодня эти товары и услуги используются в более чем 190 странах по всему миру.

Корпорация производит почти весь спектр анализаторов для медицинских лабораторий, а также реагенты для них. Кроме того, Sysmex Corporation разрабатывает и внедряет программное обеспечение для лабораторных информационных систем.

  •  © innoginsk.ru
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http://innoginsk.ru/novosti/ekonomika/milliarda-rubley-dostignet-summa-investiciy-vlozhennyh-v-novoe-proizvodstvo-v-bogorodskom-okruge

Московская область, иностранные инвестиции
  • Великоросс
    04.07.1917:44:25

    •  © innoginsk.ru

    #1141479
  • HappyRed
    04.07.1919:28:34

    Я так и не понял,что производит компания? Одна вода в статье. А вот это фраза

    С момента своего основания в 1968 году японская компания Sysmex Corporation наладила выпуск широкого ассортимента продукции и услуг, основанных на передовых технологиях и ноу-хау в области лабораторных испытаний. Сегодня эти товары и услуги используются в более чем 190 странах по всему миру.
    Эталон чиновничьего языка.Столько букв,а что за продукт производят,так и не сказано   

    #1141488
    • Нет аватара
      04.07.1920:44:26

      Производит реагенты и анализаторы для лабораторных исследований. Гематология, анализаторы мочи, свертываемость крови. На заводе по всей видимости будут производить реагенты для этих анализаторов — made in Россия…

      Отредактировано: zyrbagan~20:45 04.07.19
      #1141502
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