В Подмосковье открыто новое производство клинических лабораторных продуктов



Богородский Индустриальный Парк

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На территории индустриального парка «Богородский» японская компания «Сисмекс Продакшн Рус» открыла производство клинических лабораторных продуктов, применяющихся в области здравоохранения для профилактика заболеваний, их ранней диагностики, определения курсов лечения.

— Наш новый резидент — известный мировой лидер в области диагностических решений для медицинских лабораторий. Это высокотехнологичное предприятие. 143 миллиона рублей инвестировано в рамках этого проекта, эта цифра в дальнейшем будет доведена до 1 миллиарда рублей, это серьёзные инвестиции, — расказали в администрации Богородского городского округа.

По словам генерального директора управляющей компании «Парк Ногинск» индустриального парка «Богородский» Олега Карцова, компания «Сисмекс» стала 41-м резидентом ногинской индустриальной зоны, на территории которой работают 40 компаний из 12 стран мира. Это вторая японская компания, которая решила развивать свой бизнес на территории Богородского округа.

С момента своего основания в 1968 году японская компания Sysmex Corporation наладила выпуск широкого ассортимента продукции и услуг, основанных на передовых технологиях и ноу-хау в области лабораторных испытаний. Сегодня эти товары и услуги используются в более чем 190 странах по всему миру.

Корпорация производит почти весь спектр анализаторов для медицинских лабораторий, а также реагенты для них. Кроме того, Sysmex Corporation разрабатывает и внедряет программное обеспечение для лабораторных информационных систем.