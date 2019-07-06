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Новые заводы и цеха

В Тольятти запущено производство резинотехнических изделий для автопрома

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5 июля 2019 года на территории особой экономической зоны «Тольятти» состоялось торжественное открытие российско-сербского предприятия «Гумма лайн» (Gomma Line).

Новое автокомпонентное производство ориентировано на выпуск резинотехнических изделий — тормозных шлангов и шлангов сцепления, уплотнителей и сборочных узлов.

На сегодняшний день на предприятии создано 30 рабочих мест, до конца года их количество увеличится до 50.

Продукция предприятия поставляется на заводы Renault-Nissan-АВТОВАЗ, «ГАЗ», «УАЗ», а также на площадку ФГУП «НАМИ», которая осуществляет производство автомобилей Aurus (проект «Кортеж»).

Как заявил генеральный директор ООО «Гумма лайн» Сречкович Срджан, в ОЭЗ «Тольятти» созданы благоприятные условия для развития автокомпонентного производства: налоговые и таможенные преференции, административная поддержка правительства Самарской области, близкое расположение к АВТОВАЗу.

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https://augustnews.ru/v-tolyatti-zapushheno-proizvodstvo-rezinotehnicheskih-izdelij-dlya-avtoproma/

Самарская область, ОЭЗ Тольятти, Гумма лайн
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