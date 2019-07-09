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Армия и Флот

БРК «Бал», «пересаженный» с белорусского шасси на «КамАЗ»

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Технологическое решение, реализованное на Калужском приборостроительном заводе АО «НПП Тайфун», который занимается созданием радиоэлектронных комплексов нового поколения, используемых в ВМФ. Также на заводе занимаются решениями в плане береговых комплексов. С момента постановки на вооружение ВС РФ береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» в качестве шасси для них использовался белорусский тягач МЗКТ-7930.

  • https://topwar.ru/uploads/posts/2019-07/thumbs/1562642938_58.jpg
  • https://topwar.ru/uploads/posts/2019-07/thumbs/1562642938_58.jpg
  •  © topwar.ru

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https://topwar.ru/159942-pokazan-brk-bal-peresazhennyj-s-belorusskogo-shassi-na-kamaz.html

ВС РФ, БРК "Бал"
  • Нет аватара
    09.07.1914:02:47

    Надо вывозить всех специалистов из Белоруссии, (особенно в области изготовления продукции для ВПК), и разворачивать производство в России.

    Нельзя зависеть от «квазисоюзника» не признающего Крым территорией России.

    #1142316
    • Нет аватара
      09.07.1914:56:56

      Также предлагаю и с Казахстана забрать.

      #1142321
  • Нет аватара
    09.07.1915:30:28

    А не маловат ли грузовичок для такой хреновины? Тут БАЗ пришёлся бы кстати.

    #1142330
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