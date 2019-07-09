БРК «Бал», «пересаженный» с белорусского шасси на «КамАЗ»

Технологическое решение, реализованное на Калужском приборостроительном заводе АО «НПП Тайфун», который занимается созданием радиоэлектронных комплексов нового поколения, используемых в ВМФ. Также на заводе занимаются решениями в плане береговых комплексов. С момента постановки на вооружение ВС РФ береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» в качестве шасси для них использовался белорусский тягач МЗКТ-7930.